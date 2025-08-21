Bývanie za menej ako 250 eur a jedlo za 3,50: Žena sa s rodinou presťahovala do neobvyklej krajiny, chýba jej tu len jedno

Foto: Instagram/ naturallyfakemum

Petra Sušaninová
Aký je život v Zimbabwe?

Ak by ste si mali vybrať krajinu, kam sa presťahujete, ktorú by ste si vybrali? Zimbabwe by zrejme nebola prvá voľba mnohých z vás. Táto žena sa tam však presťahovala so svojím manželom a deťmi a vôbec to neľutuje. Prezradila, ako sa im tam žije.

Chýba jej jediná vec

Ako informuje Mail Online, Natalie Furk sa spolu s manželom a dvoma deťmi presťahovala z britského Leicesteru do Zimbabwe v Afrike ešte v marci v roku 2024. Lákal ich vraj tamojší životný štýl a jej manžel tam má rodinu. Nasťahovali sa do obrovského domu so štyrmi spálňami, kanceláriou, veľkou kuchyňou a jedálenským kútom, ktorý plánujú zrekonštruovať, a veľkou záhradou, kde pestujú vlastnú zeleninu.

Natalie miluje, ako je tu slnečno a aká je tu dostupná zdravá a chutná strava. Polotovary sú tu drahšie ako čerstvé suroviny. Chýba jej vraj len jediné – McDonald´s. Tam, kde žije, vraj žiadna pobočka nie je. Keď šla navštíviť svoju rodinu do Británie, dokonca deťom a manželovi doniesla pochúťky z McDonaldu do Zimbabwe ako suvenír, čo niektorých jej fanúšikov na sociálnych sieťach pobúrilo.

 

Zobraziť tento príspevok na Instagrame

 

Príspevok, ktorý zdieľa Natalie Furk (@naturallyfakemum)

Čo sa života v africkej krajine týka, jej manžel vraj vždy básnil o tom, aké tam mal úžasné detstvo. Väčšina domácností má na dvore bazén, každý deň sa tak s kamarátmi hrali vonku a plávali v bazéne. Aj keď možno ľudia majú obavy a predsudky, Natalie tvrdí, že v Zimbabwe to nie je o nič menej bezpečné ako v Británii.

Lacné víno aj bývanie

Ľudia sú tu vraj k sebe milí a každý je nápomocný, každý podrží toho druhého, ak treba. Za posledné roky sa tiež krajina podľa Natalie začala výrazne posúvať vpred. Opravuje sa infraštruktúra, otvárajú nové podniky a vznikajú nové pracovné príležitosti. Natalie sa tu živí skrášľovacími procedúrami a privyrába si pečením koláčov, ktoré cez víkend predáva.

 

Zobraziť tento príspevok na Instagrame

 

Príspevok, ktorý zdieľa Natalie Furk (@naturallyfakemum)

Jej rodina ale správu o sťahovaní neprijala s nadšením. Jej sestra sa rozplakala a otec nahnevaný odišiel z miestnosti. Podľa Natalie sa ale v Zimbabwe niet čoho obávať. Je tu bezpečne, víno je tu lacné, počasie krásne a ľudia sú tu menej rasistickí.

Čo sa cien týka, podľa webu Numbeo si tu 1-izbový byt mimo centra viete prenajať v priemere za 245 eur mesačne. V centre to vyjde približne o 100 eur drahšie. V lacnej reštaurácii sa tu najete za menej ako 3,50 eura. Pol litra miestneho piva vás vyjde na približne 1,30 eura.

