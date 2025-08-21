Bývanie za menej ako 250 eur a jedlo za 3,50: Žena sa s rodinou presťahovala do neobvyklej krajiny, chýba jej tu len jedno

Ak by ste si mali vybrať krajinu, kam sa presťahujete, ktorú by ste si vybrali? Zimbabwe by zrejme nebola prvá voľba mnohých z vás. Táto žena sa tam však presťahovala so svojím manželom a deťmi a vôbec to neľutuje. Prezradila, ako sa im tam žije.
Chýba jej jediná vec
Ako informuje Mail Online, Natalie Furk sa spolu s manželom a dvoma deťmi presťahovala z britského Leicesteru do Zimbabwe v Afrike ešte v marci v roku 2024. Lákal ich vraj tamojší životný štýl a jej manžel tam má rodinu. Nasťahovali sa do obrovského domu so štyrmi spálňami, kanceláriou, veľkou kuchyňou a jedálenským kútom, ktorý plánujú zrekonštruovať, a veľkou záhradou, kde pestujú vlastnú zeleninu.
Natalie miluje, ako je tu slnečno a aká je tu dostupná zdravá a chutná strava. Polotovary sú tu drahšie ako čerstvé suroviny. Chýba jej vraj len jediné – McDonald´s. Tam, kde žije, vraj žiadna pobočka nie je. Keď šla navštíviť svoju rodinu do Británie, dokonca deťom a manželovi doniesla pochúťky z McDonaldu do Zimbabwe ako suvenír, čo niektorých jej fanúšikov na sociálnych sieťach pobúrilo.
Zobraziť tento príspevok na Instagrame
Čo sa života v africkej krajine týka, jej manžel vraj vždy básnil o tom, aké tam mal úžasné detstvo. Väčšina domácností má na dvore bazén, každý deň sa tak s kamarátmi hrali vonku a plávali v bazéne. Aj keď možno ľudia majú obavy a predsudky, Natalie tvrdí, že v Zimbabwe to nie je o nič menej bezpečné ako v Británii.
Lacné víno aj bývanie
Ľudia sú tu vraj k sebe milí a každý je nápomocný, každý podrží toho druhého, ak treba. Za posledné roky sa tiež krajina podľa Natalie začala výrazne posúvať vpred. Opravuje sa infraštruktúra, otvárajú nové podniky a vznikajú nové pracovné príležitosti. Natalie sa tu živí skrášľovacími procedúrami a privyrába si pečením koláčov, ktoré cez víkend predáva.
Zobraziť tento príspevok na Instagrame
Jej rodina ale správu o sťahovaní neprijala s nadšením. Jej sestra sa rozplakala a otec nahnevaný odišiel z miestnosti. Podľa Natalie sa ale v Zimbabwe niet čoho obávať. Je tu bezpečne, víno je tu lacné, počasie krásne a ľudia sú tu menej rasistickí.
Čo sa cien týka, podľa webu Numbeo si tu 1-izbový byt mimo centra viete prenajať v priemere za 245 eur mesačne. V centre to vyjde približne o 100 eur drahšie. V lacnej reštaurácii sa tu najete za menej ako 3,50 eura. Pol litra miestneho piva vás vyjde na približne 1,30 eura.
