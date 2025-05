Bývanie od 240 eur na mesiac a kvalitné zdravotníctvo: Toto sú najlacnejšie miesta v Európe, kam sa ľudia sťahujú

Nejeden Slovák v súčasnej situácii uvažuje nad tým, kam by bolo najlepšie sa presťahovať. Tieto miesta sú najlepšie z pohľadu prisťahovalcov, ktorí do Európy prišli z rôznych kútov sveta. Sú lacné, no krásne a všetko je tu takpovediac na dosah ruky.

Kvalitné zdravotníctvo a bohatý kultúrny život

Ako informuje Mail Online, International Living prichádza s novým zoznamom európskych skrytých pokladov, kam sa prisťahovalci hrnú za lepším životom. Núkajú rýchly internet, dobrú zdravotnú starostlivosť, dostupnú dopravu a tempo života, ktoré v mestách preplnených turistami nájdete len ťažko.

Na zozname nájdete napríklad Villefranche-sur-Mer vo Francúzsku. Je to nádherné mesto ležiace medzi Nice a Monakom na francúzskom Azúrovom pobreží. Každý, kto sem príde, sa poľahky stane členom miestnej komunity a má pocit, že je tu doma.

Celoročne to tu žije kultúrou a nie je núdza o zážitky, ako koncerty či umelecké výstavy. Dvojica tu na život potrebuje približne 2 600 eur mesačne, pričom ceny podnájmov sa pohybujú na úrovni okolo 1 300 eur mesačne.

Slnko tu svieti až 300 dní v roku

Ďalším miestom, ktoré prisťahovalci často vyhľadávajú, je Toulon, taktiež vo Francúzsku. Je často prehliadané a zatienené Nice a Cannes. Až 300 dní v roku tu ale svieti slnko a bývanie je tu až o 20 % lacnejšie ako v iných pobrežných lokalitách vo Francúzsku. Dvojizbové byty sú dostupné približne od 840 eur na mesiac a dvojici tu na mesiac vystačí celkový rozpočet približne 2 500 eur.

Za zmienku stojí aj portugalské Esposende. Ľudia si nevedia vynachváliť možnosť venovať sa tu rôznym aktivitám v prírode, ale aj priateľské ceny. Dvojizbový byt si tu prenajmete už od 730 eur na mesiac. Aby ste tu mohli žiť pohodlne, nepotrebujete žiaden šialený rozpočet.

Bývanie už od 240 eur na mesiac

Ak túžite po naozaj lacnom bývaní, neprehliadnite Litochoro v Grécku. Dvojizbový byt si tu viete prenajať už od 240 eur na mesiac. Ľudí sem láka okrem iného aj prístup k horským turistickým chodníkom svetovej kvality. Blízko je však aj more. Kto sa chce okúpať, je na pláži autom už za 10 minút.

Prisťahovalcov neraz láka aj Taliansko, napríklad mesto Ascoli Piceno. International Living ho považuje za architektonický zázrak plný kostolov, námestí, palácov, butikov a kaviarní. Veľmi pozitívne ľudia hodnotia aj miestne zdravotníctvo a blízkosť k plážam, ale aj k horám. Dvojizbový byt v centre mesta si tu prenajmete už od približne 570 eur.