Bývalá miss Petra Sliacka otvorene o tom, čo sa nehovorí: Ako prežila štyri úplne rozdielne šestonedelia

Obdobie po pôrode býva často vykresľované ako najkrajší čas v živote ženy. V skutočnosti však pre mnohé matky predstavuje fyzicky aj psychicky náročnú skúšku, ktorá ich môže prekvapiť intenzitou aj nečakanými emóciami.

Bývalá druhá vicemiss Slovensko z roku 2015 Petra Sliacka sa rozhodla prehovoriť o svojej osobnej skúsenosti. Na svojom Instagrame sa otvorene podelila o pocity zo štyroch šestonedelí – každé iné, každé výnimočné, no nie vždy krásne.

Štyri deti, štyri úplne odlišné šestonedelia

Petra Sliacka vo svojom príspevku otvorene porovnala, ako veľmi sa jej zážitky zo šestonedelia líšili pri každom dieťati – od bolesti cez vyčerpanie až po chvíľkové obdobie pokoja, ktoré však tiež prinieslo svoje výzvy. Na prvé šestonedelie spomína ako na hlboký zásah do svojho fyzického aj duševného sveta. „Moje prvé šestonedelie bolo boľavé, prišli sme o Ameliu, brala som lieky na zastavenie laktácie, z ktorých mi bolo strašne, snažila sa nezblázniť a zahojiť…“ zdôverila sa v príspevku.

Ani druhý pôrod jej nepriniesol vytúžený pokoj. Naopak, nasledovalo nesmierne náročné obdobie s dcérou Tami. „S Tami to bolo šialene náročné, po dvoch týždňoch na jiske s refluxom a kolikami, každonočným plačom od jedenástej večer do štvrtej ráno a nosením ju nonstop na rukách, ho mám celé v takej hmle,“ uviedla Sliacka.

Zlom prišiel až s tretím dieťaťom, synom Richardom. Šestonedelie s ním si chcela užiť a na chvíľu sa jej to aj darilo. „S Richardom to bolo dokonalé – spokojné bábätko, ktoré plakalo len, keď bolo hladné a od začiatku pekne spalo. Tami naňho skvele reagovala a mala dobré obdobie. Pamätám si každú sekundu s ním a ako sme si to užívali… No vtedy mňa prekvapivo zomleli hormóny a bolo to náročné po psychickej stránke,“ priznala misska.

Posledné šestonedelie: iné, než chcela