Bytový dizajnér odhalil 5 škaredých vecí, ktoré by ste nemali mať v dome. Pravdepodobne ich máte všetky

To, ako si zariaďujete domov, odráža vašu osobnosť, zvyky a životný štýl. Niekedy sa však môže stať, že priestor zaplníte vecami natoľko, že namiesto útulnej atmosféry vytvoria vizuálny chaos. Podľa britského bytového dizajnéra existuje niekoľko bežných predmetov, ktoré by ste v dome nemali mať, no pravdepodobne ich vlastníte všetky.
Bytový dizajnér pochádzajúci z Veľkej Británie Nicolas Fairford, ktorého na TikToku sleduje viac ako 23-tisíc ľudí, nedávno zverejnil video, v ktorom prezradil 5 bežných vecí, ktoré v jeho domácnosti nikdy nenájdete, pretože ničia estetiku interiéru.
Tieto veci nemajú v štýlovom dome svoje miesto
Podľa Fairforda je prvou takouto vecou mikrovlnná rúra, ktorú on nazýva „veľká kovová škatuľa“, pretože zaberá veľa miesta a kazí vzhľad kuchyne. Dizajnér tvrdí, že aj keď je praktická, v štýlovom dome nemá čo robiť. Vyriešiť sa to však dá tak, že ju skryjete do skrine alebo špajze.
Televízor dokonca označil ako „škaredú čiernu skrinku“, ktorá úplne narúša estetiku interiéru. Navyše, nábytok zvyčajne smeruje k televízoru, a tým sa vytvára neosobný a málo kreatívny priestor. Namiesto toho navrhuje, aby obývacia izba slúžila na relax, čítanie a rozhovory, nie na pasívne sledovanie obrazovky.
Toto je najväčšia estetická katastrofa
Vešiak na sušenie oblečenia dokonca označil za najväčšiu estetickú katastrofu. Podľa Fairforda je totiž najhoršie mať všade po dome rozvešané mokré oblečenie. Odporúča preto mať jednu samostatnú miestnosť, ktorá bude slúžiť na pranie a sušenie oblečenia, pričom bude mať vždy zatvorené dvere a vy ani vaši hostia sa tak na túto estetickú katastrofu nebudete musieť pozerať. Vyriešiť to však môže aj sušička.
Podľa experta atmosféru domu vraj ničí aj stropné osvetlenie. Preto odporúča rozmiestniť lampy po celej miestnosti, ktoré tak vytvoria jemné svetelné ostrovčeky. Fairford tvrdí, že tak získate osvetlenie, ktoré skrášli nielen interiér, ale aj jeho obyvateľov, pretože v takomto svetle údajne každý vyzerá lepšie.
Ako posledný prehrešok voči estetike označil nepoužité dekoratívne sviečky, ktoré sú podľa neho len lapačmi prachu.
