Bustou to nekončí: Machala mal prísť do múzea v Martine v sprievode 40 ľudí. Zrejme plánuje odviesť niektoré umelecké diela

V kultúrnej obci opäť vzrastá napätie. Necelý mesiac po tom, ako sa Lukáš Machala, generálny tajomník služobného úradu Ministerstva kultúry, objavil v Levoči s policajným zásahom a z múzea si nechal odviezť vzácnu bustu od Donatella, sa teraz objavil v ďalšom múzeu.

Tentoraz zamieril do Slovenského národného múzea v Martine, konkrétne do Etnografického múzea. Ako pre portál Aktuality uviedol anonymný zdroj, Machala tam prišiel v sprievode približne 40 osôb.

„Machala sa v suite 40 ľudí premáva v Martine v slovenskom etnografickom centre,“ uviedol. Prítomnosť Machalu v budove potvrdili Aktualitám aj zamestnanci recepcie.

Dôvod Machalovej návštevy zostáva zahalený tajomstvom

Prečo sa Machala objavil práve v martinskom múzeu, zatiaľ nie je známe. Podľa anonymného zdroja však všetko nasvedčuje tomu, že Machala mohol prísť s úmyslom odviezť ďalšie umelecké dielo alebo viacero exponátov.

Obavy sú o to väčšie, že v budove sa nachádza vzácna zbierka diel slovenského umelca Martina Benku. Ten ich múzeu daroval s podmienkou, že zostanú natrvalo práve v Martine. Ak by došlo k ich presunu, išlo by nielen o zásah do jeho poslednej vôle, ale aj o zásah do dôvery verejnosti voči inštitúcii, ktorá má chrániť kultúrne dedičstvo.

Ministerstvo opäť neinformovalo vopred

Podobne ako v prípade Levoče, ani tentoraz Ministerstvo kultúry vopred neoznámilo žiadne informácie o plánovanom zásahu alebo prevoze zbierkových predmetov. O čo presne išlo a či si úrad so sebou odniesol ďalšie diela, zatiaľ nie je známe.

Odvolávajúc sa na nedávne udalosti v Levoči, kde Machala s kukláčmi prekvapil zamestnancov múzea a odniesol so sebou cenný artefakt, budí jeho návšteva v Martine obavy. Vtedy sa objavili otázky o tom, či išlo o štandardný postup, alebo o zásah, ktorý prekračoval bežné kompetencie.