Búrky pokračujú, studený front útočí: Teploty spadnú aj pod +20 °C, v týchto krajoch môže vietor vyvracať stromy

Noc z piatka na sobotu bola všelijaká, len nie pokojná. Oblohu nad Slovenskom križovali blesky, ozýval sa hrmot hromov a mnohí sa budili na lejak či dunivý vietor. Studený front sa ohlásil hneď naplno a odštartoval víkend v znamení búrlivého počasia.
Na nepriaznivý vývoj upozornil portál iMeteo, podľa ktorého nás počas soboty čakajú búrky na viacerých miestach, výrazné ochladenie aj silný vietor.
Ráno plné búrok v rôznych regiónoch
Búrky sa objavili už počas nočných hodín a pokračovali aj ráno, pričom ich výskyt bol roztrúsený po viacerých častiach Slovenska. Elektrická aktivita zasiahla Nitru, Handlovú, Detvu či Hriňovú. Objavila sa aj v okolí Starej Ľubovne, Rožňavy, Moldavy nad Bodvou a dokonca aj pri Nových Zámkoch, kde už postupne slabne. Najsilnejšie ranné búrky zasiahli okolie Starej Ľubovne a priestor medzi Hriňovou a Breznom.
Kde sa budú búrky tvoriť počas dňa?
Studený front sa momentálne nachádza priamo nad Slovenskom. Západná časť krajiny je už za jeho zadnou hranou, čo prinieslo chladnejší a stabilnejší vzduch, preto sa tu už ďalšie búrky neočakávajú. Naopak, počas popoludnia sa nové búrky začnú objavovať na pomedzí stredného a východného Slovenska. Budú sa spájať do väčších zhlukov a priniesť môžu aj intenzívny dážď či menšie krupobitie. Najsilnejšie búrky sa očakávajú popoludní a večer, no lokálne sa môžu tvoriť počas celého dňa.
Slovenský hydrometeorologický ústav vydal výstrahy 1. stupňa pred búrkami, ktoré sú platné od 9:00 do 18:00 hod. Najvýraznejšie sa týkajú Banskobystrického, Košického, Prešovského a Žilinského kraja, kde môžu búrky priniesť prudký dážď, nárazy vetra aj krúpy. Výstrahy sú vydané preventívne, keďže očakávané javy môžu spôsobiť lokálne škody a komplikácie.
Teploty pôjdu nadol
Ochladenie sa prejaví najmä na severe a v horských oblastiach. Kým na juhu a východe môžu denné maximá ešte vystúpiť na +24 až +30 °C, severnejšie regióny, predovšetkým Žilinský a Trenčiansky kraj či Horný Spiš, zaznamenajú už len +17 až +23 °C. Vo výške 1500 metrov bude približne +12 °C.
Vietor bude počas soboty zohrávať významnú úlohu. Očakáva sa prevažne severný smer s rýchlosťou 3 až 9 m/s, v nárazoch až do 14 m/s (okolo 50 km/h).
Zrážky budú väčšinou slabé, pri búrkach intenzívnejšie
Vo väčšine regiónov spadne počas soboty len do 5 mm zrážok. Pri búrkach sa však môžu vyskytnúť aj výraznejšie úhrny, približne okolo 15 mm. V kombinácii so silným vetrom a lokálnym krupobitím tak bude sobota pripomínať skôr jesenný než letný deň.
