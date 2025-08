Búrky dnes večer zbesnejú: Prídu s vetrom, dažďom a bleskami. V týchto oblastiach môžu spôsobiť problémy

Na viacerých miestach Slovenska sa už v priebehu dnešného popoludnia objavili búrky, ktoré sprevádzal dážď aj blesková aktivita. To najvýraznejšie z celej búrkovej situácie sa však očakáva až vo večerných hodinách, keď k nám dorazí rozsiahly búrkový systém s rizikom silného vetra a prívalových zrážok.

O aktuálnom vývoji počasia píše portál iMeteo, podľa ktorého sa prvé búrky začali tvoriť krátko pred 13. hodinou v okresoch pri hranici s Maďarskom. Už okolo poludnia vznikala nad týmto územím oblačnosť, z ktorej sa v okrese Rimavská Sobota spustili búrky postupujúce pomaly na severovýchod. Podobne vznikli búrky aj v okrese Stará Ľubovňa.

Búrky sú zatiaľ lokálne, no bleskov neustále pribúda

Popoludňajšia búrková činnosť sa postupne rozšírila na juhu stredného Slovenska a neskôr aj na juhu západného Slovenska, kam búrky prenikli zo severozápadu Maďarska. Radarové snímky zachytili výraznejšiu búrku v okolí Rožňavy už pred 15. hodinou. Všetky búrky postupujú veľmi pomaly a prinášajú zvýšené úhrny zrážok v úzkych pásmach.

Zrážky sú zatiaľ slabé, majú však veľmi lokálny charakter. K 15. hodine napríklad spadlo v Kežmarku-Ľubici 8,5 milimetra zrážok, v Radzovciach to bolo 5,1 milimetra. Inde sa zrážky pohybovali len medzi 0,1 až 2 milimetre.

Odborníci zároveň zaznamenali prudký nárast bleskovej aktivity, do 15:00 bolo zaznamenaných 84 bleskov a o necelých 20 minút neskôr už 178. Atmosféra je teda veľmi labilná, čo znamená, že búrok bude postupne pribúdať.

Večer dorazí výrazná búrková vlna zo západu

Zatiaľ čo popoludňajšie búrky vznikli lokálne a ich výskyt bol rozptýlený, večer sa nad Slovensko nasunie frontálna vlna, ktorá prinesie organizovaný búrkový systém. Podľa predpovedí sa tento systém formuje nad Rakúskom, Moravou a Slovinskom a na Slovensko dorazí medzi 20:00 a 22:00 hodinou.

Najsilnejšie búrky zasiahnu západné Slovensko, kde sa očakáva silný nárazový vietor s rýchlosťou do 80 kilometrov za hodinu, výdatné zrážky a intenzívna blesková aktivita. Búrky osvetlia nočnú oblohu, čo ocenia pozorovatelia a fotografi, no zároveň pôjde o situáciu s potenciálom spôsobenia škôd.

Výstrahy sú na mieste, búrky môžu narobiť problémy

Západ krajiny by mal zostať najviac zasiahnutý približne do polnoci. Potom sa búrky presunú na stredné Slovensko, kde však budú postupne slabnúť. Na východe sa výrazné búrky zatiaľ neočakávajú, no počas noci sa ich výskyt nedá úplne vylúčiť.

Meteorológovia varujú pred prívalovým dažďom, silným vetrom a možným krupobitím, ktoré môžu spôsobovať problémy najmä na cestách. Hrozia aj výpadky elektrickej energie a lokálne škody na majetku. V prípade výskytu intenzívnejších búrok môže dôjsť aj k zatopeniu ciest a nižšie položených oblastí.

Rozšírili i zvýšili stupeň výstrahy pred búrkou

Územie Slovenska, na ktorom sa v ďalšom priebehu soboty a nedele (3. 8.) môžu vyskytnúť búrky, rozšíril Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) o celý Banskobystrický kraj. V jeho južných okresoch zároveň zvýšil stupeň výstrahy pred búrkami.

Zvýšená výstraha platí pre okresy Veľký Krtíš, Krupina, Detva, Zvolen, Lučenec, Poltár. SHMÚ v týchto oblastiach varuje pred „vysokou pravdepodobnosťou výskytu búrok spojených s prudkým lejakom s intenzitou 20 – 30 mm/30 min, s nárazmi vetra s rýchlosťou 65 – 85 km/h a s krúpami“.

Výstraha pred búrkami, ktorá je v platnosti do nedeľného rána, platí aktuálne pre väčšinu územia Slovenska, mimo nej sú Košický a Prešovský kraj. Na Záhorí a Myjave platí tiež výstraha pred prívalovou povodňou.