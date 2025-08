Zažívame doslova ticho pred búrkou: O pár hodín dorazí studený front. Na Európu sa valí letná víchrica Floris

Na Slovensku bude dnes prevažne malá, miestami zväčšená oblačnosť. V popoludňajších hodinách začne v západnej polovici územia pribúdať oblačnosť, večer tam miestami očakávame prehánky alebo dážď. Ojedinele sa môžu vyskytnúť búrky, niektoré aj intenzívne. Informuje o tom Slovenský hydrometeorologický ústav na svojej webovej stránke.

Denné teploty vystúpia na 25 až 31 °C, v Žilinskom kraji, na Hornom Spiši a na krajnom západe bude chladnejšie – od 19 do 25 °C. Vo výške 1500 metrov nad morom bude okolo 14 °C. Fúkať bude slabý premenlivý vietor, postupne prevažne južný s rýchlosťou do 5 m/s (20 km/h). Pri búrkach môže prechodne zosilnieť. Spadnúť môže do 5 mm zrážok, pri búrkach lokálne až okolo 30 mm.

Búrky dorazia večer

Ako priblížil iMeteo, búrky na Slovensku pravdepodobne udrú vo večerných hodinách.

Dorazí k nám studený front, v ktorom sa má sformovať výrazný búrkový systém. Ten bude siahať od južnej Moravy cez Rakúsko, Maďarsko, Slovinsko až nad Chorvátsko, pričom na západnú hranicu Slovenska má doraziť dnes večer po ôsmej hodine.

„Najsilnejšie búrky očakávame na západnom Slovensku, kde budú sprevádzané silnejším vetrom, prívalovými zrážkami a vysokou bleskovou aktivitou,“ uvádza portál iMeteo a dodáva, že v priebehu nočných hodín sa má búrkový systém presúvať nad ďalšie časti Slovenska.

Prvá letná víchrica v Európe

Do Európy mieri okrem toho aj letná víchrica. Ako informuje iMeteo, dostala meno Floris a ide o šiestu pomenovanú víchricu tohto roka, no prvú letnú. Očakáva sa silný nárazový vietor, ktorý môže prekročiť rýchlosť až 130 km/h. Najsilnejšie poryvy sa očakávajú na južnom a západnom okraji tlakovej níže, ktorej stred sa bude presúvať cez severnú polovicu Spojeného kráľovstva.

Víchrica zasiahne najmä Škótsko, Severné Írsko, Wales a severné Anglicko. Meteorológovia varujú pred možnými škodami, ako je poškodenie striech. Vplyv víchrice sa očakáva aj na dopravu. Meteorologický úrad vydal výstrahy, ktoré vstúpia do platnosti v pondelok o 6:00 ráno a potrvajú 24 hodín.