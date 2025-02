Bundy ešte neodkladajte: Pripravte sa na sneženie a treskúce mrazy, v týchto oblastiach bude najchladnejšie

Po jasnom a príjemnom pondelku nás čaká ďalší slnečný deň. Dnešné počasie sa oproti včerajšku výrazne nezmení – na celom území Slovenska môžeme očakávať stabilné a suché podmienky bez výrazného vetra.

Podľa iMeteo bude dnešné počasie ovplyvňovať rozsiahla tlaková výš, ktorá k nám zasahuje od severu až severovýchodu. Vďaka nej môžeme počítať s pokojnou oblohou a množstvom slnečných lúčov. To je skvelá príležitosť načerpať vitamín D, ktorého je v našich telách v zimných mesiacoch často nedostatok.

Bez zrážok a len s miernym vetrom

Dnešné maximálne teploty sa budú pohybovať v rozmedzí od +1 do +8 °C. Obloha zostane prevažne jasná až polojasná, pričom v ranných hodinách sa môžu lokálne vyskytnúť hmly. Zrážky ani dnes nie sú na programe, takže nepríjemné prekvapenia v podobe dažďa či snehu nehrozia.

Vietor bude väčšinou slabý, no v západných regiónoch môže postupne zosilnieť juhovýchodný vietor s rýchlosťou do 30 km/h. Napriek tomu zostane počasie ideálne na prechádzky, ľahkú turistiku či iné vonkajšie aktivity. Zimné športy si budú môcť užiť aj návštevníci vybraných lyžiarskych stredísk. Toto stabilné a priaznivé počasie si treba naplno vychutnať, pretože v najbližších dňoch sa očakáva prudká zmena.

Príčinou je polárny vír

Už v nadchádzajúcich dňoch nás čaká výrazné ochladenie, ktoré prinesie sneženie aj celodenné mrazy. Za touto zmenou stojí oslabený polárny vír, ktorý umožní prenikaniu arktického vzduchu na naše územie.

Polárny vír, známy aj ako polárny vortex, je rozsiahla oblasť nízkeho tlaku vzduchu na severnej pologuli. Keď je stabilný, udržuje teplejšie západné prúdenie. No jeho aktuálne oslabenie spôsobí, že do strednej Európy začne prúdiť chladný vzduch zo severu a východu. Podľa meteorológov z iMeteo to povedie k výraznému poklesu teplôt a návratu snehu.

Sneženie dorazí už v stredu

Zmena počasia začne už v noci z utorka na stredu, keď jasnú oblohu vystrieda hustá oblačnosť. Streda a štvrtok budú prevažne zamračené a na viacerých miestach sa vyskytnú snehové prehánky alebo slabé sneženie. Vo štvrtok by mohlo napadnúť 1 až 3 cm snehu, no hlavná vlna sneženia sa očakáva v piatok.

Práve v piatok prejde cez naše územie zvlnený front, ktorý môže priniesť výraznejšie sneženie, miestami až 10 cm nového snehu. Na západnom Slovensku však nie je vylúčené, že sa k snehu pridajú aj kvapalné zrážky.

Po piatkovom snežení sa nad Slovenskom začne udomácňovať tlaková výš, ktorá prinesie jasnú oblohu a prudké ochladenie. Nočné teploty klesnú hlboko pod nulu – v dolinách a kotlinách môže byť až -20 °C. Cez deň sa síce mierne oteplí, ale aj v nížinách sa môžeme stretnúť s celodenným mrazom. Slovensko tak čaká návrat zimy v plnej sile.