Budú platiť už čoskoro: ÚRSO zmení pravidlá pri elektrine a plyne, domácnosti sa musia pripraviť

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) pripravuje balík zmien, ktoré majú upraviť fungovanie trhu s elektrinou a plynom na Slovensku. Zmeny sa dotknú pravidiel trhu, cenovej regulácie aj zmluvných vzťahov. Platnosť by mali nadobudnúť od 1. júla tohto roka. V piatok o tom informoval ÚRSO.
Úrad uviedol, že zmeny sa majú týkať štyroch vyhlášok – vyhlášky o pravidlách trhu s elektrinou, vyhlášky o cenovej regulácii v elektroenergetike, vyhlášky o pravidlách trhu s plynom a vyhlášky o cenovej regulácii v plynárenstve.
Viac stability
Cieľom zmien je podľa predsedu ÚRSO Jozefa Holjenčíka priniesť viac stability pre domácnosti aj podniky. „Naším cieľom je, aby energia bola dostupná a spravodlivá a aby sa nové technológie dali pripájať rýchlejšie a jednoduchšie,“ uviedol.
V oblasti elektriny chce ÚRSO upraviť napríklad pravidlá pripájania nových zdrojov do siete či zdieľania elektriny. Spresniť chce aj pravidlá dynamických cien elektriny či dodávky poslednej inštancie. Pribudnúť majú aj nové typy zmlúv.
V plynárenstve sa úpravy budú týkať najmä pravidiel pre stanovovanie cien, zmluvných vzťahov a dokumentov, ktoré musia energetické spoločnosti predkladať regulátorovi. Úrad chce zároveň presnejšie určiť ceny plynu pre zraniteľných odberateľov.
