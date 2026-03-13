Budú platiť už čoskoro: ÚRSO zmení pravidlá pri elektrine a plyne, domácnosti sa musia pripraviť

Ilustračná foto: Pexels

Martin Cucík
Trh s elektrinou a plynom sa na Slovensku čoskoro zmení. Potvrdil to Jozef Holjenčík, predseda ÚRSO.

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) pripravuje balík zmien, ktoré majú upraviť fungovanie trhu s elektrinou a plynom na Slovensku. Zmeny sa dotknú pravidiel trhu, cenovej regulácie aj zmluvných vzťahov. Platnosť by mali nadobudnúť od 1. júla tohto roka. V piatok o tom informoval ÚRSO.

Úrad uviedol, že zmeny sa majú týkať štyroch vyhlášok – vyhlášky o pravidlách trhu s elektrinou, vyhlášky o cenovej regulácii v elektroenergetike, vyhlášky o pravidlách trhu s plynom a vyhlášky o cenovej regulácii v plynárenstve.

Viac stability

Cieľom zmien je podľa predsedu ÚRSO Jozefa Holjenčíka priniesť viac stability pre domácnosti aj podniky. „Naším cieľom je, aby energia bola dostupná a spravodlivá a aby sa nové technológie dali pripájať rýchlejšie a jednoduchšie,“ uviedol.

Ilustračná foto: Pexels, Unsplash

V oblasti elektriny chce ÚRSO upraviť napríklad pravidlá pripájania nových zdrojov do siete či zdieľania elektriny. Spresniť chce aj pravidlá dynamických cien elektriny či dodávky poslednej inštancie. Pribudnúť majú aj nové typy zmlúv.

V plynárenstve sa úpravy budú týkať najmä pravidiel pre stanovovanie cien, zmluvných vzťahov a dokumentov, ktoré musia energetické spoločnosti predkladať regulátorovi. Úrad chce zároveň presnejšie určiť ceny plynu pre zraniteľných odberateľov.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
„Bonus: Zaučíme vás.“: Slováci sa zabávajú na pracovnej ponuke so „zaujímavým“ platom

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Našli sme lacné Chorvátsko, pivo si dáte za 67 centov: Dovolenka pri Jadranskom mori vás nemusí stáť majland
Letná dovolenka
Našli sme lacné Chorvátsko, pivo si dáte za 67 centov: Dovolenka pri Jadranskom mori vás nemusí stáť majland
Eugen Korda v 1 na 1: Matovičova vláda bola čistá katastrofa, ale Ficova je úplné dno. Skrachujeme, kradnú ako straky
1 na 1
Eugen Korda v 1 na 1: Matovičova vláda bola čistá katastrofa, ale Ficova je úplné dno. Skrachujeme, kradnú ako straky
Boli sme v reštaurácii z Na nože u Novákovho kamaráta. Za obed sme zaplatili necelých 40 €
Na nože
Boli sme v reštaurácii z Na nože u Novákovho kamaráta. Za obed sme zaplatili necelých 40 €
Psychologička Denisa o mužoch v nedobrovoľnom celibáte: Problém vzniká, keď nadobudnú presvedčenie, že vzťahy sú „hra“
Psychologička Denisa o mužoch v nedobrovoľnom celibáte: Problém vzniká, keď nadobudnú presvedčenie, že vzťahy sú „hra“
15-tisíc mŕtvych a najväčšia katastrofa 3. tisícročia. Cunami dokonca posunulo japonský ostrov o dva metre
Fukušima
15-tisíc mŕtvych a najväčšia katastrofa 3. tisícročia. Cunami dokonca posunulo japonský ostrov o dva metre
Paulíková o Málinci: Starostovia na Podpoľaní sa boja Tarabu, z prečerpávačky sa môže stať druhá Slatinka
Paulíková o Málinci: Starostovia na Podpoľaní sa boja Tarabu, z prečerpávačky sa môže stať druhá Slatinka
Prechádzali sme sa po nádhernom parku. Skrytý klenot pravdepodobne poznajú len miestni
Tip na výlet
Prechádzali sme sa po nádhernom parku. Skrytý klenot pravdepodobne poznajú len miestni
Husajnovi vyvíjal zbraň, akú nemal žiadny štát na svete. Superdelo Veľký Babylon nedokončil, popravili ho tajné služby
Husajnovi vyvíjal zbraň, akú nemal žiadny štát na svete. Superdelo Veľký Babylon nedokončil, popravili ho tajné služby
Pľúca novorodencov sa menili na kameň, nikdy sa to nemalo stať. Najväčší národný škandál pochoval 1 810 ľudí
Pľúca novorodencov sa menili na kameň, nikdy sa to nemalo stať. Najväčší národný škandál pochoval 1 810 ľudí
Alisa je Ruska z najchladnejšieho mesta na svete: Priemerný plat je tu 850 eur, byt si prenajmeš aj za 229 eur
Alisa je Ruska z najchladnejšieho mesta na svete: Priemerný plat je tu 850 eur, byt si prenajmeš aj za 229 eur
V Sandorfe z Na nože za obed pre dvoch nezaplatíte ani 16 eur. Podľa šéfa IĽP môžeme byť nepriamo terčom útokov Iránu
V Sandorfe z Na nože za obed pre dvoch nezaplatíte ani 16 eur. Podľa šéfa IĽP môžeme byť nepriamo terčom útokov Iránu
Skúsený pilot urobil dve podivné chyby: Stratený let MH 370 je dodnes najväčšou leteckou záhadou v histórii
Skúsený pilot urobil dve podivné chyby: Stratený let MH 370 je dodnes najväčšou leteckou záhadou v histórii

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac