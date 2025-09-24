Bude zadarmo, ťah odľahčí o tisícky áut denne: Toto mesto dostalo nový 14-kilometrový obchvat. Začína nová éra, tvrdí Ráž

Foto: TASR – František Iván

Petra Sušaninová
SITA
Obchvat bude oslobodený od diaľničnej známky.

Motoristi od dnešného večera môžu využívať nový, viac ako 14-kilometrový úsek rýchlostnej cesty Košice, Šaca – Košické Oľšany, II. úsek. Novootvorený ťah má odľahčiť mesto od tisícov áut denne a zároveň uľahčiť tranzitnú dopravu. Cesta bude pre osobné vozidlá oslobodená od diaľničných poplatkov.

Nový úsek odľahčí mesto

Novootvorený úsek rýchlostnej cesty je najväčšou infraštruktúrnou investíciou v košickom regióne od čias otvorenia prihraničnej rýchlostnej cesty R4 a neďalekej diaľnice D1. Spája práve oba ťahy a umožňuje úplne obísť mesto po juhovýchodnej strane. Tranzitujúci motoristi sa tak preradia z diaľnice D1 na R4 v smere na Maďarsko alebo naopak z Maďarska v smere na Prešov.

„Dnešným dňom začína nová éra v živote Košičanov, pretože tento obchvat by mal zo dňa na deň odťažiť z mesta tisíce áut. Aj tento obchvat, tak ako sme to nastavili v minulom roku, bude oslobodený od diaľničnej známky pre osobné autá. Týmto motivujeme vodičov, aby používali obchvat a nechodili cez centrum mesta,“ povedal minister dopravy SR Jozef Ráž.

FOTO TASR – František Iván

Obchvat sa začína v križovatke Košice, juh a končí v križovatke Hrašovík, kde sa napája na R4 a diaľnicu D1. Očakáva sa, že tranzitná doprava sa presunie z cesty I/16 a mosta VSS, kde denne jazdí 40- až 50-tisíc vozidiel. „Obchvat výrazne odľahčí najviac exponované cesty v Košiciach najmä od nákladnej, tranzitnej dopravy. Keď dostaviame aj ukončenie obchvatu v rámci prvého úseku, tak to bude mať absolútny prínos,“ uviedol predseda predstavenstva a generálny riaditeľ NDS Filip Macháček.

Tri roky intenzívnej práce

Konkretizoval, že menej áut bude v oblastiach ako privádzač Zelený dvor, Prešovská cesta, ulica Osloboditeľov, Južné nábrežie, križovatka VSS, kde sú aktuálne dopravné zápchy bežnou súčasťou. „Košice čakali na tento obchvat, aj keď samozrejme ešte máme nejakú cestu pred sebou. Na dennej báze máme nehody na týchto zložitých uzloch a ja sa nádejám, že práve nehody, ktoré spôsobujú v meste Košice kolaps, a že ranná špička je problémová, by sa mali vytratiť,“ zdôraznil primátor mesta Košice Jaroslav Polaček.

Foto: TASR – František Iván

Zmluvná cena výstavby bola 132 miliónov eur. Projekt bol z 85 percent financovaný zo zdrojov Európskej únie v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra a Programu Slovensko. „Máme za sebou tri roky intenzívnej práce. Stavbu sme začali v marci 2022. Je to 14,2 kilometra trasy s troma miestami napojenia na Košice, čiže tri mimoúrovňové križovatky, obojstranné odpočívadlo Valaliky. Stavba je ekologická a moderná. Máme tu 20 kilometrov betónových zvodidiel, 27 kilometrov oceľových zvodidiel, 7,2 kilometra protihlukových stien, vysadených 650 stromov, 80-tisíc kríkov a ďalšie ekologické opatrenia,“ prezradil generálny riaditeľ zhotoviteľa stavby, spoločnosti Eurovia SK, Róbert Šinály.

Po spustení sa rýchlostná cesta premenuje z doterajšej R2 na R4 a stane sa tiež súčasťou medzinárodnej trasy Via Carpatia, ktorá vedie z Grécka až do Litvy. Pôvodne mal byť úsek stavaný v celku ako R2 Šaca – Košické Oľšany. Neskôr sa stavba rozdelila. Prvý úsek však bude naďalej označený ako R2. „Momentálne sme v rámci prvého úseku v procese vydania stavebného povolenia u nás na ministerstve. Stále nemáme všetky podklady, aby sme mohli vypísať verejné obstarávanie, ktoré bude nasledovať. V budúcom roku ešte s výstavbou nepočítame,“ dodal minister Ráž.

