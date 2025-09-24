Ministerstvo hospodárstva malo tajiť obchodovanie so zbraňami, prispieva to ku genocíde, tvrdí Amnesty International Slovensko

Foto: SITA/AP

Petra Sušaninová
SITA
Obchod so zbraňami prispieva ku genocíde palestínskeho obyvateľstva.

Amnesty International Slovensko považuje utajovanie obchodu so zbraňami zo strany ministerstva hospodárstva za neprípustné. Mimovládna organizácia to uviedla v reakcii na odpovede rezortu hospodárstva, ktoré na rokovaní Rady vlády pre ľudské práva a rodovú rovnosť potvrdilo, že údaje o vývoze zbraní do Izraela sú utajené „zo zahraničnopolitických a z bezpečnostných dôvodov“, a tiež uviedlo, že „či utajujeme nulu alebo nejaký nenulový počet, nie je možné povedať“.

„Ak by Slovensko skutočne nevyvážalo zbrane do Izraela, neexistuje žiaden dôvod takúto ‚nulu‘ tajiť. Utajovať nulu je ale rovnako nepochopiteľné a škodlivé ako utajovať skutočné obchody – v oboch prípadoch ide o vedomú snahu zabrániť verejnej kontrole,“ povedal riaditeľ Amnesty International Slovensko Rado Sloboda, podľa ktorého obchod so zbraňami prispieva ku genocíde palestínskeho obyvateľstva.

Ako pokračoval, Slovensko zvolilo úplne opačný prístup ako iné krajiny Európskej únie. Tam vlády nielenže transparentne zverejňujú exporty a importy do Izraela, ale viaceré už prijali aj konkrétne obmedzenia či embargá. „Slovenská republika namiesto toho mlčí, skrýva údaje a tvári sa, že všetko je v poriadku. Takýto postup je v priamom rozpore s povinnosťami Slovenska podľa medzinárodného práva,“ dodal.

Foto: SITA/AP

Výročná správa nezachytáva reálne hodnoty obchodov

Rovnako zarážajúce podľa Slobodu je, že ministerstvo hospodárstva otvorene priznalo, že „nemá vedomosť o zámere zaviesť obmedzenia na obchod s výrobkami obranného priemyslu s Izraelom, ani na úrovni EÚ, ani SR“. Amnesty International Slovensko zároveň upozorňuje, že výročná správa o obchode s výrobkami obranného priemyslu, ktorú rezort hospodárstva pravidelne zverejňuje, nezachytáva reálne hodnoty obchodov.

Zákon upravuje iba obsah výročnej správy, no nie metodiku evidencie skutočných transakcií. „Je zarážajúce, že neexistuje žiadna metodika, ktorá by jasne a presne popisovala, ako sa evidujú skutočné importy a exporty zbraní. V oblasti obchodu so zbraňami, kde ide priamo o riziko spoluzodpovednosti za vojnové zločiny a genocídu, je subjektívne či svojvoľné vykazovanie štatistík extrémne laxný a mimoriadne nebezpečný prístup,“ uviedol Sloboda s tým, že výročná správa je tak iba prázdnym formálnym dokumentom bez reálnej výpovednej hodnoty.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Zelenskyj skritizoval medzinárodné inštitúcie. Hovorí, že sú slabé a neefektívne

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Jozef žil v Škótsku: Mesačný plat je tu okolo 3-tisíc eur. Život je drahší ako na Slovensku. Toto u nás funguje lepšieJozef žil v Škótsku: Mesačný plat je tu okolo 3-tisíc eur. Život je drahší ako na Slovensku. Toto u nás funguje lepšie
Má už 31 rokov a nevšimli sme si ich: Prekvapí vás, aké očividné chyby v sitkome Priatelia urobili tvorcoviaMá už 31 rokov a nevšimli sme si ich: Prekvapí vás, aké očividné chyby v sitkome Priatelia urobili tvorcovia
Slovenskom sa šíri nebezpečné ochorenie: Čo robiť, keď sa nakazím a musím potom ostať v karanténe? Pozrite si prehľadSlovenskom sa šíri nebezpečné ochorenie: Čo robiť, keď sa nakazím a musím potom ostať v karanténe? Pozrite si prehľad
Je veľká ako dve futbalové ihriská a hýri prepychom: Najväčšia jachta na svete je plná záhad, jej hodnota vás šokujeJe veľká ako dve futbalové ihriská a hýri prepychom: Najväčšia jachta na svete je plná záhad, jej hodnota vás šokuje
Čo je to generálny štrajk, budeme musieť ísť do práce? Pozrite si, čo by sa mohlo diať 17. novembra (otázky a odpovede)Čo je to generálny štrajk, budeme musieť ísť do práce? Pozrite si, čo by sa mohlo diať 17. novembra (otázky a odpovede)
Spala som v hosteli za 15 eur: Po stenách lozili červy, zo zápachu záchoda mi bolo nevoľno. Našla som niečo strašnéSpala som v hosteli za 15 eur: Po stenách lozili červy, zo zápachu záchoda mi bolo nevoľno. Našla som niečo strašné
Anna zarába mesačne desiatky tisíc, na OnlyFans ukáže za 26 eur prsia. Weisenbacher hovorí o genocíde v GazeAnna zarába mesačne desiatky tisíc, na OnlyFans ukáže za 26 eur prsia. Weisenbacher hovorí o genocíde v Gaze
Josefína je súkromná hygienička: Ak vidíte toto v reštaurácii, radšej tam nejedzte. Je to all inclusive pre baktérieJosefína je súkromná hygienička: Ak vidíte toto v reštaurácii, radšej tam nejedzte. Je to all inclusive pre baktérie
Obete hrýzol, znásilňoval a po smrti fotil v explicitných pózach. Zabil najmenej 100 ľudí a vyhral zoznamovaciu súťažObete hrýzol, znásilňoval a po smrti fotil v explicitných pózach. Zabil najmenej 100 ľudí a vyhral zoznamovaciu súťaž
Ubytujete sa tu za 44 eur na noc: Navštívili sme európske mesto, ktoré je jesenným klenotom. Toto všetko sme zažili zadarmoUbytujete sa tu za 44 eur na noc: Navštívili sme európske mesto, ktoré je jesenným klenotom. Toto všetko sme zažili zadarmo
Rada FPU v tichosti odklepla masaker kultúry: Sme odhodlaní ďalej sa brániť pred politickými útokmi, odkazuje ViskupičRada FPU v tichosti odklepla masaker kultúry: Sme odhodlaní ďalej sa brániť pred politickými útokmi, odkazuje Viskupič
Stal sa celebritou 5000 rokov po smrti. Vedcov skúmajúcich ľadového muža Ötziho údajne sprevádza záhadná kliatbaStal sa celebritou 5000 rokov po smrti. Vedcov skúmajúcich ľadového muža Ötziho údajne sprevádza záhadná kliatba

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vedecké okienko
100 odpovedí, ktoré vám pomôžu lepšie pochopiť svet okolo nás
17,90 €
Podľa skutočnej udalosti
Neuveriteľné príbehy o prežití, ktoré ukazujú ľudskú nezlomnosť
16,90 €
Cestovateľ
Život cestovateľa bez filtrov, ktorý by si niekedy zaslúžil cenzúru
17,90 €
Testované na ľuďoch
(Ne)etické experimenty, v ktorých vedci neváhali prekročiť všetky hranice
14,90 €
Nedocenení
Príbehy vedcov, ktorých ignoroval svet
16,90 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Zobraziť viac