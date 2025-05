Bude to mimoriadne kruté: Odborníci predpovedajú, ako skončí svet. Takto dôjde k vyhladeniu ľudstva

O konci sveta hovoria odborníci už dlho. Otázkou, ako k tomu dôjde, sa zaoberajú už desaťročia. Preľudnenie, globálne otepľovanie, znečistenie, planéta sa pasuje s veľkým množstvom problémov. Odborníci si ale myslia, že ľudstvo napokon vyhladí prelietajúca hviezda.

Koniec bude krutý

Ako informuje Mail Online, vedci si myslia, že konečne prišli na to, čo skutočne vyhubí ľudstvo a spôsobí koniec sveta, ako ho poznáme. A nebude to vôbec pekné. V novej štúdii vysvetľujú, že Zem bude pravdepodobne takpovediac vyhodená zo svojej obežnej dráhy hviezdou, ktorá bude okolo nás prelietať. To by podľa nich znamenalo, že všetci a všetko na planéte zamrzne.



Šance, že k tomu dôjde, sú vraj nateraz nízke, no nie nulové. Pravdepodobnosť, že Zem bude počas nasledujúcich piatich miliárd rokov vymrštená z obežnej dráhy prelietajúcou hviezdou, je približne jedna ku 500, myslia si odborníci. Existuje tiež podľa nich 0,3 % šanca, že počas zmieňovanej zrážky zanikne Mars.

Budúcnosť planét je neistá

Iné teórie hovoria o tom, že nás možno pohltí čierna diera, vyhubia nás roboty, magnetické pole Zeme sa zblázni, alebo sa možno sami zničíme jadrovou vojnou. V rámci novej štúdie vedci simulovali a podrobne analyzovali rôzne scenáre týkajúce sa Slnka a ostatných planét v našej sústave.

Myslia si, že predošlé výskumy sa zaoberali len Slnečnou sústavou ako izolovaným systémom, zanedbali však možný vplyv prechodu náhodných hviezd. Vytvorili preto tisícky simulácií a rôznych scenárov, ktoré by sa počas nasledujúcich piatich miliárd rokov mohli odohrať. Zistili, že budúcnosť Zeme a ostatných planét je menej istá, ako sa doteraz zdalo.

Čo sa týka prelietajúcich hviezd, na ktoré si treba dávať pozor, vedci predpokladajú, že najnebezpečnejšie sú tie, ktoré sa nachádzajú vo vzdialenosti približne 100-krát väčšej ako je vzdialenosť Zeme od Slnka.