Brutálny útok priamo v supermarkete na východe Slovenska: Muž dobodal ženu, na mieste je polícia

Aktuálna správa
Roland Brožkovič
Útočník mal ženu niekoľkokrát bodnúť do oblasti hlavy a krku.

K fyzickému útoku ostrým predmetom došlo v piatok dopoludnia v jednom z obchodných reťazcov v Trebišove. Poškodená osoba utrpela zranenia, ktorých rozsah je v súčasnosti predmetom zisťovania. Informovala o tom košická krajská polícia na sociálnej sieti.

„Širokú verejnosť chceme upokojiť – polícia vo veci aktívne koná. Podozrivá osoba bola na mieste obmedzená na osobnej slobode a následne eskortovaná na policajné oddelenie,“ napísala polícia. Poškodená osoba utrpela zranenia, ktorých rozsah je v súčasnosti predmetom zisťovania.

Išlo o jeho právničku

„Policajti OR PZ v Trebišove sa aktuálne nachádzajú na mieste udalosti, kde prebieha dokumentovanie skutku a zaisťovanie stôp kriminalistickým technikom,“ dodala polícia. Podľa informácií TV Noviny mal útočník ženu niekoľkokrát bodnúť do oblasti hlavy a krku. Poškodenou má byť bývalá právnička, ktorá mala podozrivého zastupovať v spore, ktorý prehral.

Pozri aj:
Stála 75-tisíc eur, Štefánikovi vraj pridáva 50 rokov: Šimkovičová odhalila novú bustu, ľudia sú zhrození

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Najnovšie články

