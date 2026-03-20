Brutálny útok priamo v supermarkete na východe Slovenska: Muž dobodal ženu, na mieste je polícia

K fyzickému útoku ostrým predmetom došlo v piatok dopoludnia v jednom z obchodných reťazcov v Trebišove. Poškodená osoba utrpela zranenia, ktorých rozsah je v súčasnosti predmetom zisťovania. Informovala o tom košická krajská polícia na sociálnej sieti.
„Širokú verejnosť chceme upokojiť – polícia vo veci aktívne koná. Podozrivá osoba bola na mieste obmedzená na osobnej slobode a následne eskortovaná na policajné oddelenie," napísala polícia.
Išlo o jeho právničku
„Policajti OR PZ v Trebišove sa aktuálne nachádzajú na mieste udalosti, kde prebieha dokumentovanie skutku a zaisťovanie stôp kriminalistickým technikom,“ dodala polícia. Podľa informácií TV Noviny mal útočník ženu niekoľkokrát bodnúť do oblasti hlavy a krku. Poškodenou má byť bývalá právnička, ktorá mala podozrivého zastupovať v spore, ktorý prehral.
