Brutálna investícia: V Čunove vyrastie nová hydroelektráreň. Dohoda s Maďarskom nebude ohrozená, tvrdí Taraba

Foto: TASR - Martin Baumann

Nina Malovcová
TASR
Celkové náklady dlhodobo plánovaného projektu vodohospodárov sú odhadované na minimálne 50 miliónov eur.

Envirorezort povolil výstavbu novej hydroelektrárne v Čunove. Vyplýva to zo záverečného stanoviska z posudzovania vplyvov na životné prostredie (EIA), ktoré už nadobudlo právoplatnosť. TASR o tom informoval odbor komunikácie Ministerstva životného prostredia (MŽP) SR.

Dodal, že projekt výstavby novej vodnej elektrárne zastrešuje štátny podnik Vodohospodárska výstavba. Celkové náklady sú odhadované na minimálne 50 miliónov eur.

Elektrina pre menšie krajské mesto

 „Nová čunovská elektráreň s inštalovaným výkonom 14,83 MW dokáže pokryť čistou energiou jedno menšie krajské mesto na Slovensku. Čo je však dôležité, investícia podporí výrobu energie z obnoviteľného zdroja,“ skonštatoval minister životného prostredia Tomáš Taraba (nominant SNS) s tým, že to neohrozí ani dohodu medzi vládou SR a Maďarskom o niektorých technických opatreniach a prietokoch do Dunaja a Mošonského ramena Dunaja z roku 1995.

Foto: TASR/Jaroslav Novák

V záverečnom stanovisku z procesu EIA ministerstvo zároveň investorovi určilo 22 technických opatrení, ktoré majú vylúčiť alebo znížiť nepriaznivé vplyvy projektu na životné prostredie. Podotýka tiež, že v procese EIA riešili aj otázky bezpečnej migrácie rýb. V tejto súvislosti boli preto, v súlade s platnou legislatívou, navrhnuté opatrenia na zabezpečenie migračnej priechodnosti rybovodov a monitoring rýb.

Elektráreň Čunovo II nadviaže na existujúcu

Plánovaná nová vodná elektráreň Čunovo II má priestorovo a prevádzkovo priamo nadväzovať na susednú existujúcu vodnú elektráreň Čunovo. Envirorezort i developer deklarujú, že nebude treba vytvárať nové vzdutie a ani meniť dotačný prietok Dunaja. Využívať bude v súčasnosti nevyužívaný prietok do starého koryta Dunaja.

Podľa generálneho riaditeľa Vodohospodárskej výstavby Petra Moldu spustili vodohospodári predprojektovú prípravu investičného zámeru. „V súčasnosti už máme spracovanú štúdiu realizovateľnosti a analýzu CBA. Začiatok realizácie prác na novej elektrárni plánujeme na rok 2028,” podotkol Molda.

Celkové náklady dlhodobo plánovaného projektu vodohospodárov sú odhadované na minimálne 50 miliónov eur. Konečná suma bude závisieť od výsledku verejnej a transparentnej súťaže. Vodohospodári chcú projekt financovať najmä z vlastných zdrojov. Nová vodná elektráreň má vyrobiť ročne 82 GWh elektrickej energie.

