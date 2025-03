Britský kráľ Karol III. sa stretol s ukrajinským prezidentom: Prijal ho vo svojom sídle na východe Anglicka

Britský panovník Karol III. prijal vo svojom sídle Sandringham House vo východoanglickom Norfolku ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského.

Britský panovník Zelenského prijal vo svojom sídle Sandrigham v grófstve Norfolk severovýchodne od Londýna, kam sa ukrajinský prezident dopravil vrtuľníkom po skončení summitu. The Guardian uvádza, že podľa viacerých správ o prijatie požiadal Zelenskyj a britská vláda s ním súhlasila.

Zelenskyj sa s Karolom III. prvýkrát stretol v roku 2023 v Buckinghamskom paláci. Minulý rok, pri príležitosti druhého výročia ruskej invázie, britský kráľ vydal posolstvo na podporu Ukrajiny, v ktorom hovoril o „neopísateľnej agresii“ zo strany Ruska a vyzdvihol „odhodlanie a silu ukrajinského ľudu.“

Schôdzka britského panovníka s ukrajinským prezidentom sa uskutočnila tri dni po tom, ako Karol III. poslal osobnú pozvánku americkému prezidentovi Donaldovi Trumpovi na bezprecedentnú druhú oficiálnu návštevu Spojeného kráľovstva. Niektorí britskí politici však po piatkovej ostrej slovnej výmene medzi Zelenským a Trumpom v Oválnej pracovni vyzvali, aby bola Trumpova návšteva odložená alebo úplne zrušená.

Škótsky premiér John Swinney si myslí, že pozvanie by malo byť po piatkovej roztržke odvolané a medzičasom bola na internete zverejnená petícia na zrušenie návštevy, ktorú podpísali desaťtisíce ľudí.

This evening, His Majesty The King received the President of Ukraine, @ZelenskyyUa, at Sandringham House. 🇺🇦 pic.twitter.com/mhGr7C0BN4

— The Royal Family (@RoyalFamily) March 2, 2025