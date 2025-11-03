Bratislavu zasiahla vlna nehôd s chodcami: Električka zrazila muža priamo na zastávke, ide dnes už o štvrtú nehodu tohto typu

Ilustračná foto: TASR - Dano Veselský

Nina Malovcová
SITA
Polícia varuje pred nepozornosťou.

Po zrážke s električkou v Bratislave skončil v nemocnici 90-ročný chodec. Ako informuje bratislavská policajná hovorkyňa Silvia Šimková, dopravná nehoda sa stala dnes okolo 12:50 na zastávke MHD Sagnerova.

Chodec pri nehode utrpel zranenia, s ktorými ho previezli na ošetrenie do nemocnice. Alkohol u vodiča električky nezistili.

Bratislavský kraj hlási štvrtú nehodu s chodcom v jeden deň

Ide pritom o štvrtú dopravnú nehodu, ktorá sa dnes stala v Bratislavskom kraji s účasťou chodca. Pri rannej dopravnej nehode vo Veľkom Bieli v okrese Senec zahynula 56-ročná chodkyňa. Ďalšia dopravná nehoda sa stala ráno na Mokrohájskej ulici v Bratislave pri zastávke MHD smer Patrónka.

Po zrážke nákladným autom skončil 68-ročný chodec so zraneniami v nemocnici. Na Račianskej ulici pri železničnej stanici Vinohrady zrazilo auto 59-ročnú chodkyňu, ktorú rovnako so zraneniami previezli do nemocnice. Polícia vyzýva vodičov aj chodcov k zvýšenej opatrnosti.

