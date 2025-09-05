Brankár chytil penaltu, náhle skolaboval a zomrel. Nepomohol ani rýchly transport do nemocnice

Brazílsky futbalový brankár Antonio Édson dos Santos Sousa, známy aj pod prezývkou Pixé, počas súťažného zápasu chytil penaltu – moment, ktorý by bol sám osebe dôvodom na radosť. Tá však netrvala dlho. Ešte kým sa presúval mimo priestoru troch žrdí smerom k spoluhráčom, náhle skolaboval a padol na zem.
Spoluhráči okamžite zavolali zdravotníkov, ale ani ich promptný zásah už gólmanovi nepomohol.
Príčina smrti je zatiaľ neznáma
Brankár tímu Sind Motos v súboji, ktorý sa konal v rámci osláv Týždňa vlastenectva, dostal tvrdý náraz loptou do hrude. Všetko vyzeralo v poriadku, no po pár sekundách sa situácia diametrálne zmenila.
Nepomohol ani rýchly transport do nemocnice, v ktorej sa lekári pokúšali o jeho oživenie. Presnú príčinu smrti stanoví až vyšetrovanie.
Tragedy in Augusto Corrêa: Goalkeeper Antônio Edson bravely blocked a penalty in futsal but collapsed moments later and sadly passed away. Heartbreaking reminder of the risks players face. Rest in peace. 💔⚽ #Futsal #SportsSafety #RIP pic.twitter.com/0W8Dqew3l0
— ceanpolitics (@ceanglobal) September 4, 2025
Édson bol v miestnej športovej komunite známou osobnosťou a jeho náhla smrť zasiahla jeho rodinu, priateľov aj obyvateľov mesta. Okrem vyjadrenia sústrasti na sociálnych médiách reagovala mestská rada na tragédiu zrušením ďalších zápasov.
Paraense Futsal Federation (FEFUSPA) tiež vyjadrila svoju podporu a pochválila Édsonov talent, odhodlanie a tímového ducha. Podľa federácie si ho športový svet bude pamätať nielen pre jeho výkony na ihrisku, ale aj pre jeho osobnosť, ktorá bude naďalej inšpirovať budúce generácie hráčov.
