A je po rokovaní: Stretnutie Fica so Zelenským v Užhorode sa skončilo. Bol to vraj zmysluplný rozhovor

Rokovanie slovenského premiéra Roberta Fica a ukrajinského prezidenta Volodymytara Zelenského sa skončilo. Konalo sa v Užhorode a teraz by mala nasledovať tlačová konferencia.
„Ďakujem za túto návštevu. Mali sme zmysluplný rozhovor. Je dôležité, aby tento náš dialóg existoval. Budeme v ňom pokračovať,“ povedal krátko po stretnutí Zelenskyj pre portál Ukrinoform, na čo upozornila televízia TA3. Išlo o prvé bilaterálne stretnutie Fica so Zelenským na Ukrajine. Jednou z hlavných tém ich rozhovorov mala byť energetická infraštruktúra.
Putin aj Zelenský v jeden týždeň
Súčasťou slovenskej delegácie v Užhorode boli aj podpredsedníčka vlády SR a ministerka hospodárstva Denisa Saková a minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Juraj Blanár. Ukrajinského prezidenta sprevádzala premiérka Julija Svyrydenková.
Fico sa so Zelenským stretol krátko po návrate Číny, kde v utorok absolvoval bilaterálne rokovanie s ruským prezidentom Vladimirom Putinom. Počas stretnutia Fico vyhlásil, že so Zelenským otvorí otázku ukrajinských útokov na ropnú infraštruktúru. Oznámil tiež, že z hodinovej diskusie s Putinom medzi štyrmi očami si „urobil niekoľko záverov a posolstiev, ktoré mieni v piatok odovzdať Zelenskému“.
