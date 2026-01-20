Bombová hrozba na Finančnej správe SR: Polícia evakuovala budovu, zložky prehľadávajú priestory

Na finančnej správe zasahuje polícia pre nahlásenú bombu. Konkrétne ide o budovu na Mierovej ulici v Bratislave, kde evakuovali všetkých, ktorí sa nachádzali vo vnútri.
O incidente informuje finančná správa na sociálnej sieti. Anonym poslal dva maily, v ktorých nahlásili bombu a vyhrážali sa riaditeľovi Jozefovi Kissovi. Finančná správa si hneď situáciu spojila so včerajším zadržaním političky Zuzany Šubovej.
„E-maily môžu súvisieť so včerajšími manipulatívnymi a nevyváženými reportážami TV Markíza, portálu Aktuality.sk a ďalších médií, účelovými dezinformáciami politikov o zadržaní a domovej prehliadke u Zuzany Šubovej, ktoré mohli vyvolať falošný dojem o zodpovednosti prezidenta finančnej správy za tento zákrok orgánov činných v trestnom konaní,“ píše sa v statuse.
Prezident FS Jozef Kiss v tejto súvislosti vyzýva médiá aj politikov, aby nešírili neoverené a nepravdivé informácie, ktoré môžu viesť k eskalácii napätia v spoločnosti a nezneužívali mediálny priestor na sebaprezentáciu. „Podobným útokom a vyhrážkam čelí Jozef Kiss a jeho rodina už dlhšie obdobie. Vyhrážky vyšetrujú orgány činné v trestnom konaní a prezident FS ich konaniu dôveruje,“ doplnil riaditeľ odboru komunikácie a organizácie FS Martin Dorčák.
V dome predsedníčky mimoparlamentnej Pirátskej strany – Slovensko Zuzany Šubovej zasahovala v pondelok (19. 1.) polícia a následne bola aj zadržaná. Úrad boja proti organizovanej kriminalite (ÚBOK) sa zaoberá podozrením zo spáchania trestného činu nebezpečného prenasledovania. Polícia zároveň odmietla tvrdenia spochybňujúce zákonnosť a účel vykonaných procesných úkonov v predmetnej trestnej veci. Šírenie nepodložených tvrdení o údajnom umlčiavaní osôb či zneužívaní policajných právomocí považuje za zavádzajúce.
Predseda mimoparlamentnej strany Demokrati, ktorá so Šubovou spolupracuje, Jaroslav Naď vyhlásil, že zadržanie súvisí s kauzou haciendy, na ktorú Šubová upozorňovala. Demokrati poznamenali, že o týždeň mala predsedníčka Pirátov vycestovať do Bruselu, kde mala k prípadu vypovedať.
