Policajný zásah v dome političky, odviedli ju na výsluch. Naď hovorí o pomste za haciendy

Polícia zasiahla v dome predsedníčky Pirátskej strany Zuzany Šubovej a samotný moment jej vyvedenia sa objavil aj na záznamoch, ktoré zachytili Demokrati počas tlačovej konferencie.
Podľa dostupných informácií polícia dorazila k domu približne o 7.00 h, na mieste sa nachádzali dve policajné autá a príslušníci Policajného zboru vykonávali procesné úkony. Dôvod zásahu zatiaľ polícia oficiálne nešpecifikovala, hovorí sa však o podozrení z nebezpečného prenasledovania.
Vyvedenie sa objavilo na záberoch z tlačovej konferencie
Počas tlačovej konferencie boli zverejnené zábery, na ktorých je vidieť, ako policajti Zuzanu Šubovú vyvádzajú priamo z jej domu. Práve spôsob, akým zásah prebiehal, sa stal terčom ostrej kritiky.
„Ako vidíme, ako ľudskú bytosť vlastne berú, je to absolútne nenormálne. Takto vyzerá pravda. Toto je ono,“ zaznelo počas vystúpenia. Kritika smerovala k tomu, že polícia podľa Naďa zasiahla voči osobe, ktorá sa dlhodobo venuje boju proti korupcii. „Zuzana Čubová, ktorá bojuje proti korupcii, tak ju berú policajti. A tí, čo rozkrádajú, sa smejú,“ odznelo na tlačovej konferencii.
Padli slová o strachu a selektívnom prístupe
Počas konferencie zazneli aj vyjadrenia, že zásah má byť reakciou na obavy z dôsledkov protikorupčných aktivít. „Mňa prišli zobrať domov kvôli tomu, lebo sa boja, čo to na nich vytiahnem. A tak tu máme Zuzku, ktorá sa zachováva presne tak, ako má, kvôli tomu, že bojuje proti korupcii v tejto krajine, za našu budúcnosť,“ zaznelo s odkazom na kauzu s PPA a haciendami.
Zároveň boli položené otázky, prečo polícia nepostupovala rovnako aj v iných prípadoch. „Pretože hovoríme o všetkých penziónoch. Ja som zvedavý, či v Lehníce bola takáto razia, či v Zlatý kľúčik bola takáto razia, či v Hotel Malanta bola takáto razia, a v ďalších penziónoch, kde sú preukázateľné…“ odznelo.
Polícia sa k zásahu ani k zverejneným záberom zatiaľ oficiálne nevyjadrila. Nie je známe, v akej fáze je preverovanie prípadu, ani či bude niekto obvinený.
