Bombic sa z basy sťažuje na súdy a systém: Smer ho vraj podrazil, hoci im pomohol vo voľbách. Zostáva vo väzbe

Daniel Bombic, známy ako Danny Kollár, ostáva vo väzbe. Ústavný súd SR mu totiž zamietol obe sťažnosti. Bombic, ktorý je obžalovaný z viacerých extrémistických trestných činov, to uviedol na sociálnej sieti Telegram.

Ako napísal, z väzby sa už von nedostane. „Ani Špecializovaný trestný súd, ani Najvyšší súd SR sa mojím prípadom nemieni zaoberať – nie zákonným spôsobom. Nič vyššie než Ústavný súd SR už neexistuje a oni povedali ‚nie, nepustíme‘,“ napísal. Podľa jeho slov sa v jeho kauze odohrali prieťahy, podvody, manipulácie, konštrukty, ignorácia lehôt, akurát sa tam podľa neho neodohrala spravodlivosť.

„Taký bol plán, a to sa aj deje. Toto je za pomoc Smeru vo voľbách. Toto sa deje počas vlády Roberta Fica a ministrovania jeho ministrov. Moja kauza je vizitka tejto vlády. Budem tu niekoľko rokov. Končím 7. mesiac väzby a väzba pokračuje,“ napísal ďalej Bombic. Dodal, že nič viac k tomu netreba.

Dlhý zoznam skutkov

Smerom k sledovateľom napísal, že „na internet budete písať komenty úplne zbytočne“. Podľa Bombica to nikomu nepomôže, musia sa pýtať len vlády, prečo mlčí. „Oni vedia, že prečo mlčia. Len sa vám to boja povedať,“ uviedol. Pýtať sa a apelovať treba podľa neho najmä na ministra spravodlivosti Borisa Suska (Smer-SD), ministra obrany Roberta Kaliňáka (Smer-SD), ale aj na premiéra Roberta Fica (Smer-SD).

Bombic tiež uviedol, že o pár dní sa ozve s hlasovkou, kde uvedie ďalšie špecifiká. Prokurátor odboru závažnej kriminality Generálnej prokuratúry SR podal začiatkom júla na ŠTS obžalobu na Daniela Bombica pre 26 skutkov opísaných v 12 bodoch.

Konkrétne to je pre zločin prejavu sympatie k hnutiu smerujúcemu k potlačeniu základných práv a slobôd, zločin rozširovania extrémistického materiálu v súbehu s prečinom prejavu sympatie k hnutiu smerujúcemu k potlačeniu základných práv a slobôd, zločin rozširovania extrémistického materiálu a prečin podnecovania k národnostnej, rasovej a etnickej nenávisti.

Ďalej pokračovací prečin nebezpečného elektronického obťažovania spáchaného z nenávisti voči jednotlivcovi pre jeho domnelú príslušnosť k niektorému národu alebo náboženskému vyznaniu a pre sexuálnu orientáciu, taktiež pre pokračovací prečin nebezpečného elektronického obťažovania v súbehu s prečinom prejavu sympatie k hnutiu smerujúcemu k potlačeniu základných práv a slobôd.

