Bombic je vinný z extrémizmu: Výšku trestu však ešte nepozná. Rozsudok nie je právoplatný

Daniel Bombic je vinný. Rozhodla o tom v utorok večer samosudkyňa Eliška Šnajderová zo Špecializovaného trestného súdu v Pezinku po piatom pojednávaní v tejto kauze. Verdikt súvisí najmä s jeho výrokmi o potrebe zabezpečiť budúcnosť bielych detí. O výške trestu však súd zatiaľ nerozhodol.
Rozsudok zatiaľ nie je právoplatný. Proti rozhodnutiu sa môžu odvolať všetky procesné strany, pričom v takom prípade by sa prípadom ešte zaoberal Najvyšší súd. Informoval o tom portál Aktuality.
Problémy hlavne v online priestore
Bombic čelí obžalobe z viacerých extrémistických trestných činov, vrátane šírenia extrémistických materiálov, prejavov sympatií k hnutiam smerujúcim k potláčaniu základných práv a slobôd, podnecovania k rasovej či národnostnej nenávisti a nebezpečného elektronického obťažovania. Podľa obžaloby sa ich dopúšťal najmä prostredníctvom príspevkov na internete.
