Boli sme na ukončení štafetového protestu: „Bojujeme za dôstojnosť kultúry,“ odkázala Michaela Pašteková spred ministerstva

„Umenie je počuť!“ znelo v utorok 8. apríla Námestím SNP v Bratislave. Okolo Ministerstva kultúry Slovenskej republiky (MK SR) sa zhromaždili protestujúci, aby prišli vyjadriť svoj postoj ku krokom vedenia rezortu. Išlo o zavŕšenie niekoľko týždňov trvajúceho štafetového protestu v deň, kedy sa konalo výberové konanie na pozíciu generálnej riaditeľa Slovenskej národnej galérie (SNG).

Podľa zdrojov Denníka N vyhral VK Juraj Králik, ktorý bol počas prvého pokusu v konflikte záujmov s jedným z členov komisie.

Interez na proteste

Na miesto sme sa vybrali krátko po začiatku protestu. Schádzajúc z Obchodnej ulice smerom k námestiu počujeme piskot a hvízdanie, ktoré sa odrážajú od okolitých budov. Pred ministerstvom kultúry stoja ľudia, je ich asi 50. Niektorí sú naobliekaní viac, iní menej. Majú transparenty, prišli so psami, s deťmi, držia nákupné tašky.

Zazrieme organizátorov protestu. Výtvarnú umelkyňu Ivanu Šátekovú s trúbkou, ktorú si so sebou zväčša nosia fanúšikovia hokeja na štadión. Vedľa nej stojí umelec Erik Šille v oranžovej veste. Miesto toho, aby tvorili v ateliéri, prešľapujú pred budovou, v ktorej sídli Martina Šimkovičová.

Všetky vekové kategórie

Medzi ľuďmi, ktorí sa demonštrácie zúčastnili, sa mihnú aj ďalšie známe tváre – Kristína Tormová alebo Matej Drlička. Stoja tu mladí ľudia, študenti, vedľa umelcov aj staršie ročníky, ktoré si pamätajú normalizáciu aj praktiky, ktorými je známy bývalý režim.

Pristavíme sa pri skupine mladých, ktorí v ruke držia transparent s nápisom „V skrini ďalšia Prada, medzitým SNG padá“.

„Prišli sme, pretože nesúhlasíme s krokmi vedenia kultúry. Umenie a kultúra by mali byť otvorené a pre každého, je to základ spoločnosti a zrkadlí jej zdravie,“ hovorí jeden zo skupiny.

Jeho kamarát dodáva, že je na proteste preto, pretože si myslí, že ministerkina kompetentnosť je otázna a mala by odstúpiť. Rezort podľa neho potrebuje „skompetentniť“.

Oslovíme pani v dôchodkovom veku, ktorá stojí neďaleko nás. Na našu otázku, prečo prišla na protest, hovorí, že išla len náhodne okolo. „Zaujalo ma, čo sa tu deje. Súhlasím s tým, že kroky vedenia tohto štátu demolujú celú spoločnosť,“ hovorí.

Spojili sa pre kultúru

Slová panej na chvíľu prehluší slamerka Veroni Gyenge, stojaca na provizórnom pódiu, ktorá protest moderuje. V jednom momente s precíteným maďarským prízvukom povie, že počula, že Lukáš Machala (generálny tajomník služobného úradu, pozn. red.) nemá rád Maďarov a pošle mu odkaz v maďarčine.

Od jedného z protestujúcich, ktorý sa postavil za mikrofón, zaznie: „Zlo treba pomenovať. To zlo je Machala.“

Príhovory strieda hvízdanie a piskot, medzi protestujúcimi sa objaví aj pán, ktorý má trúbku a precítene na nej hrá do rytmu ostatných. Organizátori rozdávajú pagáče aj píšťalky a pred budovou sa striedajú ľudia držiaci transparent štafetového protestu s nápisom „Umenie nebude ticho! SNG nie je vašou politickou hračkou!“

Pristavíme sa pri ďalšej protestujúcej, ktorá pred budovou MK SR organizuje „workshop hvízdania“ a ľudí vyzýva, aby hvízdali spoločne s ňou.

„Mali by rezignovať, pretože nie sú fundovaní na to, aby viedli agendu, ktorá ministerstvu prislúcha. Nemajú znalosti, nevyznajú sa, nevedú dialóg. To je ich najväčší problém,“ hovorí nám a dodáva, že všetko, čo sa v kultúre deje, si história zapamätá.

Príhovor

Na pódium predstúpi jedna z rečníčok. Na kabáte má pripnutý odznak Otvorenej kultúry! a jej tvár je povedomá zrejme každému v okolí. I keď si ju väčšina ľudí možno stále spája s pesničkou „Mandarinka Darinka“ alebo „Sprayer frayer“, dnes je Michaela Pašteková kultúrnou publicistkou a dramaturgičkou divadelno-tanečného festivalu Kiosk.

„Uplynulé mesiace nie sú len o boji za odvolanie Martiny Šimkovičovej či Lukáša Machalu, nie sú len o snahe zachrániť Fond na podporu umenia, verejnoprávne médiá či erbové kultúrne inštitúcie ako Slovenská národná galéria či Slovenské národné divadlo. Nie sú len o zápase proti korupcii, diletantstvu a nekompetentnosti. V uplynulých mesiacoch bojujeme aj za dôstojný status kultúry a umenia na Slovensku,“ zaznie v jednom momente.

Paštekovej príhovor sprevádza, podobne ako tie ostatné, potlesk aj piskot. Medzičasom pribudne na instagramovom profile ministerky kultúry príspevok. Zverejnila fotografie z protestu s popisom, kde tvrdí, že sa „hŕstka protestujúcich rozložila priamo pred bránou na ministerstvo a blokuje vchod do budovy“.

Ministerka píše, že ľudia pred ministerstvom „hukot a piskot púšťajú z reproduktorov“. „A dôvod a náplň tohto protestu? Ťažko povedať, zatiaľ zaznievajú iba staré známe frázy a klamstvá, protestujúci sa sťažujú na úplne bežné a normálne personálne výmeny v rezorte, aké sa dejú všade inde,“ píše.

Mohli by byť viditeľnejší

Kým sa na pódiu vymenia rečníci, rovnako ako aj ľudia držiaci transparent, oslovíme ďalšieho pána. Podobne ako mnohí iní, má na sebe pripnutý odznak deklarujúci podporu kultúre. Ako hovorí, zúčastňuje sa všetkých protestov, pretože mu nie je jedno, čo sa deje.

„Človek nemôže byť ticho. Umelcov mi je veľmi ľúto, aj keď ja sám nie som umelec. Môj brat je hudobný skladateľ a mnohé aktivity sú závislé od Fondu na podporu umenia. Bez toho neprežijú,“ približuje svoju motiváciu.

Zároveň však dodáva, že si myslí, že aktivity kultúrnej obce by mohli byť intenzívnejšie. „Páčia sa mi výtvarníci, niektorí umelci by ale mohli byť viditeľnejší,“ priznáva s tým, že sú mu sympatické napríklad kroky rektorky VŠVU Bohumky Koklesovej a rektora Vysokej školy múzických umení Martina Šmatláka.

O čo ide?

Na Ministerstve kultúry Slovenskej republiky (MK SR) prebieha výberové konanie na generálneho riaditeľa Slovenskej národnej galérie (SNG). Ide o druhé VK, ktoré bolo rezortom vyhlásené protizákonne. Z toho prvého vzišiel víťaz Juraj Králik, ktorý bol v konflikte záujmov s jedným z členov komisie.

Napriek tomu, že proces mal ešte jednu úspešnú uchádzačku, Ninu Vidovencovú, ministerstvo výsledky ignorovalo. Odpoveďou umeleckej a kultúrnej obce bol štafetový protest pred SNG. Pred galériou sa od 12. marca schádzala kultúrna obec, študenti vysokých škôl aj iní dobrovoľníci a striedali sa v držaní transparentu s nápisom: „Umenie nebude ticho! SNG nie je vašou politickou hračkou!“

Protest iniciovala vizuálna umelkyňa Ivana Šáteková spolu s výtvarníkmi Kristiánom Némethom, Erikom Šillem, Andrásom Cséfalvayom, Petrom Barényim, Rastislavom Sedlačíkom a Jaroslavom Kyšom. Spoluorganizátorom je Otvorená kultúra!

Protest ukončili 8. apríla, v deň, kedy mala komisia vybrať nové vedenie inštitúcie.

„Prečo by sme sa my, tí, ktorí pracuje v rámci kultúry, nemali vyjadriť k tomu, kto nás nejakým spôsobom zriaďuje? A navyše, ak môžu protestovať rušňovodiči, lekári alebo učitelia, prečo by nemohli protestovať umelci?“ odkazuje Németh.