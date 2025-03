Šáteková a Németh o proteste pred SNG: Niňaj sa pred nami zabarikádoval ako na hrade, jeho ľudia si nás chodia fotiť

Slovenskú národnú galériu (SNG) čaká nové výberové konanie (VK). Od 7. augusta 2024, kedy bola z funkcie generálnej riaditeľky odvolaná Alexandra Kusá, ju vedie tretí poverený riaditeľ. Jaroslava Niňaja mal na poste nahradiť nový šéf, ktorý vzišiel z prvého VK, a to Juraj Králik. Výtvarník bol však v konflikte záujmov s jedným z členov komisie. Z procesu vzišla ešte jedna úspešná uchádzačka, Nina Vidovencová. Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky (MK SR) sa však rozhodlo vyhlásiť nové kolo napriek tomu, že je to protizákonné.

Odpoveďou umeleckej obce na rozhodnutie ministerstva, no i na kroky aktuálneho vedenia galérie, je štafetový protest pred SNG. Ten iniciovala vizuálna umelkyňa Ivana Šáteková spolu s výtvarníkmi Kristiánom Némethom, Erikom Šillem, Andrásom Cséfalvayom, Petrom Barényim, Rastislavom Sedlačíkom a Jaroslavom Kyšom. Spoluorganizátorom je Otvorená kultúra!

Pred galériou sa od 12. marca schádza kultúrna obec, študenti vysokých škôl aj iní dobrovoľníci a striedajú sa v držaní transparentu s nápisom: „Umenie nebude ticho! SNG nie je vašou politickou hračkou!“

Výtvarníčka Ivana Šáteková hovorí, že viacerí ľudia pocítili nutnosť vyjadriť sa k tomu, ako sa pred ich očami SNG rúca, a preto sa rozhodli sformovať manifest a spustiť protest. „Chceli sme podporiť zamestnancov, aby ten boj s veternými mlynmi nebol už len v ich rukách. Postavili sme sa pred SNG, aby sme ju ochránili a dosiahli to, aby prebehlo transparentné výberové konanie na nového riaditeľa,“ povedala v rozhovore, ktorý interezu poskytla spoločne s umelcom Kristiánom Némethom.

Štafeta by mala pokračovať do výberového konania na pozíciu generálneho riaditeľa, ktoré sa má uskutočniť 8. apríla. „Prečo by sme sa my, tí, ktorí pracuje v rámci kultúry, nemali vyjadriť k tomu, kto nás nejakým spôsobom zriaďuje? A navyše, ak môžu protestovať rušňovodiči, lekári alebo učitelia, prečo by nemohli protestovať umelci?“ odkazuje Németh.

Poznámka redakcie: Keďže ide o rozhovor s dvoma respondentmi, odpovede Ivany Šátekovej sme označili ako „Š“ a odpovede Kristiána Németha ako „N“.

Ako vznikla myšlienka štafetového protestu?

Š: Mám pocit, že sme viacerí pocítili nutnosť vyjadriť sa k tomu, ako sa pred našimi očami rúca Slovenská národná galéria. Chceli sme podporiť zamestnancov, aby ten boj s veternými mlynmi nebol už len v ich rukách. Sformovali sme manifest a postavili sme sa pred SNG, aby sme ju ochránili a dosiahli to, aby prebehlo transparentné výberové konanie na nového riaditeľa a aby sa nezopakovala fraška s tými tromi poverenými riaditeľmi, ktorí sa tu striedajú a podávajú si kľučky.

N: Prvý impulz prišiel od Ivany Šátekovej, ona nás do toho “zatiahla” a my sme do toho išli radi. So SNG máme vzťah a vnímame deštrukciu, ktorá už niekoľko mesiacov prebieha, a tak sme chceli aspoň takýmto spôsobom zasiahnuť.

Ako sa vás dotýka situácia v SNG ako umelcov?

Š: Máme obavy o diela v zbierkach v galérii a máme strach, že ak odíde odbornosť, nemusí byť s tými dielami správne manipulované. Obávame sa, či nebudú poškodené, či budú správne archivované. Ten priestor má niečo do seba, čím priťahuje aj návštevníkov a je za čo bojovať.

V deň, na ktorý ste ohlásili tlačovú konferenciu, ste oznámili, že miesto jej konania sa z nádvoria presúva ku garážam SNG. Čo sa stalo?

N: Tlačová konferencia mala byť o 17:00 na nádvorí, vybavili sme všetky potrebné povolenia na to, aby sme ju mohli usporiadať. Vedenie sa dozvedelo, že tú tlačovku plánujeme, a preto zatvorilo nádvorie.

Je to absurdné. Oni si už neprivlastňujú iba samotnú budovu, ale aj nádvorie, ktoré je aj na stránkach SNG označené ako verejný priestor. Neviem, čoho sa súčasný poverený riaditeľ obával, prečo sa zabarikádoval ako na hrade. Je to absurdné aj z toho pohľadu, že my ako výtvarníci, umelci, ktorí sme tu aj vystavovali, pre nich z ich pohľadu predstavujeme hrozbu.

To je akoby, to ale nie je moja myšlienka, niekde som to čítal, nemocnicu zatvorili pred lekármi, alebo školu pred učiteľmi. Pred výtvarníkmi a umelcami zatvorili SNG.

Bojíme sa, že jedného dňa sa niečo z toho, čo je tu uložené, stratí. Pretože tam nebude nikto, kto by na to dával pozor a nebudú tam odborníci, ktorí by dozerali na stav diel a na to, kde sa nachádzajú. Môže sa stať, že o pár rokov zistíme, že z depozitára zmizli diela.

Š: To vnímanie nás, ako nebezpečenstva, je mylné. Jediné nebezpečenstvo, ktoré existuje, sú práve oni sami pre tú galériu. Obávame sa ich prítomnosti v tom priestore, toho, že budú narušené zbierky.

Nejde len o súčasné umenie. Ľudia v komentároch na sociálnych sieťach často posmešne tvrdia, že prichádzame o prácu. To je omyl, my tu nie sme zamestnaní. Ide o umenie dávnych čias, majú tam majstra Pavla z Levoče, Martina Benku, Ľudovíta Fullu a podobne. A to je to, čo môže byť poškodené.

Už sa objavili obvinenia, že si poverený generálny riaditeľ vodí do depozitára návštevy. Narážate na túto informáciu? Máte o tom nejakú vedomosť?

