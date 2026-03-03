Bola z toho zdrvená. Andrea Vadkerti po rokoch priznala, že nechcela byť moderátorkou Televíznych novín

Foto: Instagram.com/vadkertiandreacoach/, Reprofoto TV Markíza

Jana Petrejová
Z toho, čo jej oznámili, ju ovládli pocity sklamania.

Bola tvárou, ktorú poznala takmer každá domácnosť na Slovensku. Andrea Vadkerti, prvá moderátorka Televíznych novín na TV Markíza, si vybudovala miesto medzi ikonami slovenskej televízie 90. rokov. Jej profesionálny prejav, charizma a schopnosť viesť vysielanie z nej urobili dôverne známe meno, ktoré diváci sledovali každý večer.

Hoci sa neskôr stiahla z mediálneho sveta a uprednostnila súkromie pred reflektormi, jej odkaz v slovenskej televíznej histórii zostáva nezmazateľný. Dnes sa opäť objavuje v retro šou Rádia Melody s názvom Návraty s Lukášom Pinčekom, ktorá divákom pripomína nezabudnuteľné relácie, na ktorých sme „odchovaní“, a zároveň odhaľuje, čomu sa tieto televízne hviezdy venovali po odchode z obrazoviek.

V televízii vďaka mame

Zatiaľ čo v predošlej epizóde sa fanúšikovia mohli dozvedieť niečo zo zákulisia prvej reality šou na Slovensku Dievča za milión očami jednej z finalistiek Michaely Surínyovej, tentoraz prezradila zaujímavé informácie o svojom pôsobení v televízii a začiatkoch Andrey Vadkerti.

Staršie ročníky si zrejme budú pamätať na moment, keď si v schránke našli modrý leták s oznámením, že vzniká Televízia Markíza. Vyzeralo to veľkolepo, televízia mala veľké očakávania, ktoré sa jej nakoniec postupom času podarilo naplniť. Jednou z jej tvárí bola Andrea Vadkerti, ktorá sa spolu so svojím kolegom Vladimírom Repčíkom prihovárala divákom z televíznych obrazoviek. „Inak ja som sa dostala na jeden inzerát v novinách Pravda do Markízy,“ prekvapila svojím tvrdením Andrea.

Jej mama uvidela spomínaný inzerát a nabádala Andreu, aby sa prihlásila do televízie. Ona však v tej dobe mala iné ambície. Každé leto trávila v Amerike s tichým úmyslom emigrovať. „Vtedy ešte neboli mobilné telefóny, tak som zbierala odvahu a drobné, aby som povedala do telefónnej búdky mame, že tak ja tu asi ostanem. A ona, že nie, musíš sa vrátiť, ja som ťa prihlásila na konkurz. Takto to začalo,“ ozrejmila.

Čo chcela pôvodne robiť?

