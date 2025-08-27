Bol to pre ňu veľký stres. Adela Vinczeová vyšla s pravdou von, čo nedávno zažila prvýkrát v živote

Každý, kto si aspoň raz pozrel šou s Adelou a so Sajfom, vie, že aj ten najchladnejší výraz tváre sa v priebehu okamihu zmení na úsmevný. Zohranejšia moderátorská dvojica vari ani neexistuje, ich výstižné poznámky okorenené štipkou humoru a zaujímavými príhodami pobavia nejedného človeka. Rovnako tak bolo aj v druhej špeciálnej časti šou, v ktorej sa rozhodli odpovedať na otázky zvedavých ľudí.
Vždy to boli oni, ktorí bombardovali svojich hostí vo FUN rádiu rôznymi dotazmi a otázkami, no tentoraz sa karta obrátila. Rozhodli sa, že to budú oni, kto bude odpovedať a nechajú svojich fanúšikov, aby sa pýtali na čokoľvek, čo ich zaujíma. A tak si vybrali niekoľko otázok, pričom niektoré z nich pobavili aj samotných moderátorov, vrátane jednej.
Čo sa stalo Adele?
Jedného ich zvedavého priaznivca zaujímalo, kedy naposledy urobili niečo po prvýkrát. Tým sa začala zaujímavá diskusia plná smiechu, ktorá zaručene pobavila aj ostatných. „Bol som nedávno s kamarátom Paľom na rybách,“ ozval sa Matej „Sajfa“ Cifra, no vzápätí sa rozpamätal. „A to bolo druhýkrát, čo som chytal ryby. Dobre, nebolo to prvýkrát…“ pokračoval a do toho mu skákala do reči Adela Vinczeová a robila si z neho žarty, že vylovil malú morskú vílu.
Zobraziť tento príspevok na Instagrame
Následne sa podelila aj manželka Viktora Vinczeho so zážitkom, ktorý má za sebou. A hoci to pre mnohých bude zanedbateľné, ona to zjavne brala vážne.
„Ja mám takú suchú odpoveď, ale pre mňa to bol veľký stres, keď som prvýkrát vyťahovala kliešťa Maximovi. Googlila som si to, bola som u kamaráta a nemali sme dezinfekciu. Tak vytiahol vodku, ktorú sme najprv stiahli… Ale nie, bol to stres, že ako sa to má robiť, že sa to nekrúti, už sa to len tak rovno ťahá…“ uviedla moderátorka s humorom.
Nahlásiť chybu v článku