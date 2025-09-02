Bol na prechádzke, zrazilo ho stádo: Muž zomrel v Alpách po tom, ako ho pošliapali kravy. Urobil chybu, stálo ho to život

V rakúskych Alpách prišiel o život turista po tom, ako ho spolu s jeho manželkou na lesnej ceste „zrazilo“ stádo kráv. Ako uviedla miestna polícia, 85-ročný muž a jeho 82-ročná partnerka boli v čase incidentu na prechádzke so psom smerom k horskej chate v Ramsau am Dachstein v štáte Štajersko.
„Dôchodcovia z Viedne a ich pes kráčali tesne pod takzvanou rakúskou chatou, keď na nich zaútočilo stádo deviatich kráv vrátane troch teliat,“ povedal pre AFP hovorca polície Markus Lamb. Svedkovia útoku, turisti v oblasti a personál blízkej chaty, poskytli obetiam prvú pomoc a privolali záchranné služby.
Muž zomrel v nemocnici pred operáciou
Pár následne previezli do nemocnice. Muž však zomrel v nemocnici v Salzburgu krátko pred plánovanou urgentnou operáciou. Presné okolnosti útoku vyšetruje miestna prokuratúra, pričom čaká na výsledky pitvy.
Po smrteľnom útoku kráv pred desiatimi rokmi vydala rakúska vláda „kódex správania“ pre turistov, ktorý zahŕňa udržiavanie odstupu od kráv a vedenie psov na krátkej vôdzke, pričom v prípade útoku je odporúčané psy pustiť.
