Boje pokračujú aj počas sviatkov: Ruské drony zasiahli energetiku aj mestá. Hlásia obete, desiatky sú zranené

Nina Malovcová
TASR
Vojna na Ukrajine
Údery zasiahli prístavy, sklady aj administratívne budovy.

Ruské útoky dronmi na Ukrajine si v noci na štvrtok vyžiadali najmenej štyri obete na životoch a 19 zranených, oznámili ukrajinskí predstavitelia. Ministerstvo energetiky hlásilo po ruských úderoch množstvo odstávok a výpadkov elektriny po celej krajine. Na ruskej strane prišli pri ukrajinských útokoch o život traja ľudia.

TASR o tom informuje podľa správy agentúry DPA. Z Odeskej oblasti hlási tamojší gubernátor Oleh Kiper jedného mŕtveho, ktorého telo záchranári vytiahli spod trosiek, a dvoch zranených. Útoky spôsobili škody na prístavnej a energetickej infraštruktúre.

Požiare a zranení v ďalších regiónoch Ukrajiny

Poškodené sú aj administratívne, výrobné a skladové priestory. Na viacerých miestach vypukli požiare. Jedna osoba zahynula pri útokoch v Charkovskej oblasti hraničiacej s Ruskom a 15 osôb utrpelo zranenia. Pri stredajšom dronovom útoku v Černihivskej oblasti prišli o život dvaja ľudia.

„Černihivská oblasť prežila Vianoce pod paľbou. Žiaľ, dvaja ľudia prišli o život a ďalší dvaja utrpeli zranenia,“ uviedli vo štvrtok tamojší predstavitelia. Ukrajinská protivzdušná obrana tvrdí, že Rusko v noci vyslalo 131 dronov, z toho 106 ukrajinské sily zničili. Došlo však k 22 úderom na 15 miestach.

Ukrajinské útoky a obete na ruskej strane

Útoky v noci na štvrtok podnikala aj Ukrajina, pričom ruské ministerstvo obrany hlásilo zostrelenie viac ako 100 bezpilotných lietadiel. Líder Dagestanskej republiky na juhu európskej časti Ruska, Sergej Melikov, tvrdí, že pri útoku zahynuli traja muži cestujúci s humanitárnym konvojom. Ďalšieho muža hospitalizovali. Konvoj podľa Melikova mieril do ruskej oblasti hraničiacej s Ukrajinou, neuviedol však, kde došlo k tomuto incidentu.

Ukrajinský útok dronom taktiež spôsobil požiar v meste Temriuk na pobreží Azovského mora, kde horia nádrže s ropnými produktmi. Požiar zasiahol plochu 2000 štvorcových metrov v tomto prístavnom meste v Krasnodarskom kraji.

