Boja sa zmien ako čert kríža. Odhaľte znamenia zverokruhu, ktoré doslova paralyzuje strach z nového začiatku

Foto: Image by stockking on Freepik, Image by andreas on Freepik

Jana Petrejová
Zvyknú panikáriť a stresovať, ak sa má niečo meniť v ich živote.

Všetci sa v živote stretávame s určitými obdobiami, keď ukončujeme staré kapitoly a začíname nové. Niektorým ľuďom sa však zo zmien doslova obracia žalúdok. Ak ste jedným z tých, ktorí uprednostňujú pohodlie, známe vzorce či rutinu, môže byť pre vás predstava odísť zo svojho bezpečného miesta skutočne desivá.

Podľa astrológie sú štyri znamenia zverokruhu, ktoré majú najväčšiu tendenciu bojovať so zmenami v živote, ako píše Collective World. Zakaždým musia pozbierať všetku odvahu a psychicky sa na to pripraviť skôr, než k tomu reálne dôjde. Až potom sa pustia do novej životnej kapitoly, hoci niektorí to pod vplyvom stresu a tlaku môžu úplne vzdať.

Foto: Image by freepik

Lev

Zmena, ktorá sa blíži, môže Levovi pripadať ako niečo, čo úplne zmení jeho svet – či už ide o náhle ukončenie vzťahu, pracovné zmeny alebo obrovské osobné rozhodnutia. Lev môže mať pocit, že stratí kontrolu nad tým, čo doteraz poznal, a práve to ho desí. Aj keď zmena vyzerá hrozivo, nejde o koniec sveta. Ide o koniec jednej fázy, ktorá vám už neposkytuje to, čo potrebujete. Skutočná odmena je na druhej strane tejto výzvy – stačí mať len trochu odvahy sa pohnúť vpred a skúsiť to nové.

Baran

