Pravidelne športuješ a chceš tetovanie? Toto je 7 rád od skúsenej tatérky, na čo si dávať pozor

Niekto odporúča nešportovať pár dní, niekto až týždne. Lenže čo ak športuješ denne, prípadne sa športu venuješ profesionálne? Mnohí z nás vedia, že vynechať 2 týždne v rámci tréningového plánu je nereálne. Preto píšem o tom, ako skĺbiť tetovanie a svoj job či životný štýl s tetovaním.

Uterák

Absolútne tupá rada, ale neuveriteľne účinná! V tomto prípade si ho brať čistý do gymu je povinnosť. Polovicou úspechu je držať tetované miesto v čistote — čisté oblečenie, čistá podložka, čistý uterák.

Dezinfikovať stroje

Vždy si vydezinfikuj stroje pred použitím (aj po). Platí pravidlo vyššie: čistota = nedostanem infekciu. Taktiež platí pravidlo: tetované miesto sa nedotýka cvičebných strojov a je ideálne prekryté vzdušným oblečením, ktoré odvádza pot + podhoď si ten spomínaný uterák.

Hrudný pás a hodinky

Netetuj sa v oblasti hrudného pása, kým trénuješ niečo, kde sa bez neho nepohneš. Osobne som bežec a bolo to „na horora“. Ak používaš hodinky, ktoré ti merajú tep z ruky, tak tetovanie na mieste hodiniek ti narobí bordel — hodinky nebudú vedieť čítať tep, takže odporúčam vynechať miesto určené pre senzor.

Hneď sa osprchovať

Rada je jednoduchá: hneď po tréningu sa osprchuj a tetované miesto si ošetri podľa pokynov svojho tatéra. Ostávať v prepotenom odeve je niekoľkofázová chyba — soľ ešte viac irituje už aj tak dosť iritované miesto — tetovanie musí byť v suchom a čistom.

Nenamáhať tetované časti

Presne tak. Zapojiť iné časti tela a trénovať na nízky tep. Kardio — pomalý beh, chôdza na páse, stacionár, veslovanie, joga a podobne sú super náhradou silového tréningu, kde tetované miesto výraznejšie namáhame. Ak máš v tréningovom pláne silové cvičenie, cvič inú časť tela ako je tetovaná a, samozrejme, ak je tu možnosť vymeniť silové cvičenie za kardio, tak je to určite vždy lepšie. Je dôležité, aby tetované miesto nepopraskalo.

Plaváreň absolútne nikdy vôbec

Čo sa týka plavárne, platí tu striktný zákaz 2 týždne. Taktiež netreba vymýšľať so zalepovaním pred tým, ako vlezieš do vody. Spoľahlivo to nefunguje. Platí to aj pre jazerá a more.

Pred sústredením nie

Pokiaľ sa chystáš na sústredenie, kde sa fakt nadriete, tak je otrasný nápad dať sa tetovať. Tvoje telo bude mať čo robiť, aby sa regenerovalo, nieto ešte aby liečilo ranu.

