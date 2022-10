Ďalších 5 najčastejších otázok, ktoré sa ľudia pýtajú predtým, ako sa dajú tetovať (3. časť)

Pripravila som si pre vás ďalšie kolo otázok a odpovedí, ktoré dostávam najčastejšie. Poďme na to.

Odišiel už niekedy niekto počas tetovania kvôli bolesti?

Neodišiel s tým, že som mu urobila čiarku, zreval a povedal si, že odchádza. Tetovanie môže byť miestami nepríjemné, zvládli to však úplne všetci. Väčšine odľahlo, keď som im urobila úvodnú skúšobnú líniu a smiali sa, že či naozaj toto je všetko. Tetovania, ktoré trvajú dlhší čas, delíme na viacero stretnutí tak, aby sme vás nevyšťavili a neodchádzali ste s revom — len kúsok unavene.

Môžem sa dať potetovať, ak nemám 18?

Môžeš, veľa šťastia však s tým, kto ťa potetuje. Profi štúdiá vyžadujú v tom lepšom písomný súhlas rodiča (ktorý sa podpisuje osobne, takže ho šikovný spolužiak “nefejkne”) a väčšina tatérov, ktorých poznám, je identického názoru ako ja — je najlepšie si počkať a doladiť svoj image inak ako niečím, čo je nezvratné. Avšak, ak si nedáš pokoja, tu je viac info.

Môžem si doniesť dieťa, psa?

Dvihlo ti obočie pri tejto otázke? Ver mi, aj mne. Áno, napadlo to už X ľudí. Doniesť si psa alebo dieťa… Ľudia si už ku mne doniesli psa, deti, deti a babku + kamošku, deti a psa, zajaca v prepravke, andulku aj morské prasa v krabici. Ak sa pýtate, či môžete, tak nie, určite nie. Prostredie tetovacieho štúdia nie je vhodné pre deti ani zvieratá — používame pomerne veľa agresívnej dezinfekcie. Rovnako ako deti (ktoré mnohí z tatérov, samozrejme, majú tiež), nie sú vhodné pre nás ani pre teba v danej situácii, keďže sa máme sústrediť na teba, na proces tvorby návrhu a vo finále pracovať precízne a sterilne.

Aké obdobie je najlepšie na tetovanie?

Úvod jari, jeseň a zima. Problematické môže byť tetovanie v lete pre ľudí, ktorí sa nechcú obmedziť a najradšej by si v stredu ráno nechali vytetovať 20-centimetrového jaštera na lýtko a večer by už s chlapcami pili osmičkovú Metaxu v all inclusive bare v Egypte. Tetovanie sa hojí 14 dní, ak sa k starostlivosti postavíš lajdácky, môže to dopadnúť v najlepšom tak, že sa škaredo zahojí. V tom horšom prípade chytíš veľmi nepríjemnú infekciu.

Čo v prípade, že mi po tetovaní stečie šampón či sprchový gél?

Hlavne nepanikár. Nie vždy sa dá vyhnúť tomu, aby tetované miesto neprišlo do styku s iným prípravkom ako antibakteriálnym mydlom. Každému odporúčam nahradiť bežný sprchový gél detským v úvode na iné miesta na tele — napácha menšiu škodu, ak náhodou stečie (neštípe, je šetrný, často neparfumovaný). Keď sa dosprchuješ, tak si na konci umy tetovanie antibakteriálnym mydlom, aby si zmyl zvyšky prípravkov. Samozrejme, šetrne vysuš a v prípade potreby natri.