Plánuješ tetovanie na leto? Toto je 12 vecí, ktoré by si predtým mal/a vedieť

Častá otázka, no kúsok zložitejšia odpoveď. Tetovať sa v lete je možné, ale…

Slnko

Každý, kto už tetovanie má, určite so mnou bude súhlasiť, že čerstvé tetovanie na slnku dosť nechutne páli. Je to podobné ako v detstve, keď človek dorevaný a mierne ponížený musel dokráčať domov po páde z bicykla na doobedňajšom slnku. Čím je tetovanie väčšie, tým, samozrejme, predstavuje väčšiu plochu, ktorá spôsobuje diskomfort – telo nám dáva pravidelný signál, že niekde na tele máme poranenú kožu. Preto si myslieť, že pôjdeš so štvordňovým tetovaním na dovolenku do Egypta je úplne absurdné.

Ak sa na slnku ocitneš…

Z akéhokoľvek dôvodu a nemáš na výber, odporúčam prekryť tetované miesto na tú krátku dobu aspoň čistým suchým uterákom alebo čistým bavlneným oblečením.

Tetovanie sa mi nalepilo na oblečenie

Áno, žiaľ, môže sa stať najmä v lete. Dôležité je nespanikáriť (ako ja roky dozadu) a nestrhávať si z daného miesta prilepenú látku. Miesto treba navlhčiť vlažnou až studenou vodou, počkať chvíľu a následne opatrne odlepiť.

Odlepila sa mi ochranná fólia

Aktuálne používame už fólie, ktoré imitujú ľudskú kožu, sú úžasne priľnavé a postarajú sa o úvod liečenia. V lete sa však stane, že klient urobí pár krokov mimo štúdia v teple a mierne potenie spôsobí, že fólia “zlezie” oveľa skôr, ako ju bolo potrebné odlepiť. V tomto prípade sú na výber 2 možnosti. Jednou z nich je, že ak si ešte v blízkosti štúdia a máš možnosť sa vrátiť, tak sa vráť a my ti to prelepíme ešte raz.

Ak už túto možnosť nemáš, tak si fóliu doma odlep (teda jej zvyšky), nepreliepaj ničím ďalším a jemne si umy miesto antibakteriálnym mydlom a vysuš. Ak sa ti to stalo v meste, tak si v žiadnom prípade tetované miesto nechytaj rukami, ak máš možnosť si to umyť antibakteriálnym mydlom a vysušiť, tak super. Ak nie, tak dať tomu pokoj, nechytať a počkať s tým až domov.

Pred dovolenkou

Keď sme už pri dovolenkách – tesne pred dovolenkou a tesne po sa určite neodporúčam tetovať. Jaštericou na členku môžeš ohúriť pokojne aj počas ďalšieho all-inclusive pobytu. Tetovanie sa hojí cca 12-14 dní, doba hojenia je, samozrejme, ovplyvnená vekom, zdravotným stavom aj veľkosťou alebo technikou tetovania. Práca, ktorá je plne farebná sa hojí úplne inak, ako napr. menšia práca v linke.

Po dovolenke

Po dovolenke je často pokožka unavená a presušená. Preto, ak ťa čaká tetovanie tesne po dovolenke, používaj vysoké SPF a kožu hydratuj. Upozorňujem, že tetovať spálenú kožu sa taktiež nedá – možno, kebyže ťa dáme do celkovej anestézie. Takže nespáliť, nepresušiť a ideálne netetovať tesne po návrate.

SPF

Používať? Nepoužívať? Určite používať, zvlášť pokiaľ si vlastníkom farebného tetovania. Tetovanie bledne velmi podobne ako fotografia – najsvetlejšie pigmenty nám slnko “ukradne” najrýchlejšie. Osobne používam identické SPF ako na celé telo aj na svoje tetovania – vyhnem sa tak bielemu fľaku okolo kériek.

Po akej dlhej dobe môžem použiť SPF?

Minimálna doba je 2 týždne po tetovaní. Počas prvých dvoch týždňov absolútne neodporúčam ošetrovať si tetované miesto niečím iným, ako tým, čo ti odporučí tvoj tatér (ja odporúčam klasické antibakteriálne mydlo a krém Bepanthen). Priebeh hojenia môže byť rôzny pri rôznych technikách tetovania, preto sa nezabudni opýtať vo svojom štúdiu, že kedy je to vhodné.

Špeciálne produkty

Fungujú špeciálne produkty? Fungujú, zložením sú však identické ako väčšina bežných produktov na opaľovanie. Pri 90 % z nich, samozrejme, platíte len za obal s nápisom “tattoo”.

Realistické tetovania

Ak túžiš po realistickom portréte svojho psa, mamy alebo obľúbeného speváka, je dosť pravdepodobné, že tatér, ktorý sa špecializuje práve na tento štýl, ťa odmietne v lete – opálenie dokáže skresľovať jemnejšie odtiene sivej, béžovej, atď.

Tetovania a dovolenkové destinácie

Neodporúčam tetovať sa v dovolenkových destináciách, ktoré nespĺňajú vyššie hygienické štandardy. Taktiež nebude úplne najlepší nápad tetovať sa počas dovolenky na spomienku (obmedzenia). Neodporúčam v zahraničí ani hennu (možné naozaj škaredé alergické reakcie).

Obmedzenia

Jazerá, bazény (aj tie na záhrade), more, piesok… To sú všetko faktory, ktoré dokážu veľmi negatívne ovplyvniť priebeh hojenia. Ak ti dáme pokyny neliezť do jazera 2 týždne, je to pre tvoje vlastné dobro. Tým, že nás oklameš, ohrozíš len seba. Preto odporúčam tetovať sa v prípade, že si ochotný pokyny dodržať a vzdať sa kúpalísk na tatérom stanovenú dobu, prípadne, ak leto nemusíš a 90% času presedíš v tieni.