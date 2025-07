Generál Macko: Národné ozbrojené sily majú zmysel. Účasť Pellegriniho a Kaliňáka na výcviku je len lacný populizmus

Minister obrany Robert Kaliňák spolu s ďalšími zástupcami štátu, so športovcami a s prezidentom Petrom Pellegrinim včera odštartovali prvý turnus výcviku Národných obranných síl (NOS), ktorého sa sami zúčastnia.

Pellegrini podľa svojich slov nebude mať žiadne mimoriadne podmienky ani špeciálne zaobchádzanie. Je pripravený zostať vo výcvikovom centre celých 14 dní. Ako poukázal, prezidentské povinnosti je schopný vykonávať aj odtiaľ. Informovali sme o tom v samostatnom článku.

Dobrý krok pre Slovensko

Interez oslovil generála vo výslužbe Pavla Macka. Pýtali sme sa ho, aký má názor na samotné Národné obranné sily, ale aj na to, že sa výcviku zúčastní minister či prezident. „Pokiaľ sa pozriem na koncepciu Národných obranných síl, hodnotím ju celkovo pozitívne. Nehovorím, že nemám voči tomu výhrady, ale je to posun oproti tomu, čo sme tu mali doteraz. V prvom rade ide o to, že rezort obrany sa snažil skombinovať doterajšie rôzne formy vojenských príprav do jedného balíčka. Ten zákon konsoliduje rôzne možnosti ako sa dostať do armády a nebyť ešte profesionálnym vojakom,“ povedal.

Ak by sme to neurobili, mohli by sme čeliť vážnemu problému. „Po tom, ako sme zrušili povinnú vojenskú službu, nám tí ľudia chýbajú, najmä v prípade, že by prišla kríza,“ hovorí. Na to, aby sme boli pripravení aj na takúto alternatívu, potrebujeme zálohy posilniť o desaťtisíce ľudí (takzvané vojnové počty, pozn. red.).

Na prípade Ukrajiny vidíme, že akákoľvek dlhšia kríza si vyžaduje výrazné nasadenie ľudského kapitálu. V prípade krízovej situácie sú zálohy nevyhnutné. „Kým sme mali povinnú vojenskú službu, tak sme mali vojakov vycvičených na nejakú profesiu, nejaký odbor v súlade s ústavným zákonom. Ostatní občania sú len takzvaní registrovaní občania, to sú muži od 18 do 45 rokov,“ vysvetlil Macko. Dodal, že my nerobíme takzvané „odvody“, čo je akt, kedy občan príde a posudzuje sa, či je schopný vojenskej služby alebo nie. Následne by sa mu vybralo predbežné zaradenie na základe profesie, alebo by si podal „výhradu vo svedomí“.

Problémom podľa Macka je, že registrovaní občania môžu byť povolaní len do veku 45 rokov, ale najskôr musia byť odvedení. Celý proces odvedenia, povolania a následného výcviku vie trvať až pol roka, čo je v kríze príliš dlhý čas. Podľa Macka je preto pozitívne, že sa štát snaží predchádzať problému, ktorý by nás o pár rokov čakal. Už čoskoro totiž poslední muži, ktorí absolvovali povinnú vojenskú službu, dosiahnu vek 45 rokov.

Doteraz na Slovensku fungovala dobrovoľná vojenská príprava, ktorá však trvala až 3 mesiace. To je pre bežného človeka príliš dlhá doba na to, aby absolvoval výcvik napríklad popri zamestnaní. Potom máme aktívne zálohy, čo sú vojaci, ktorí už majú nejaký záväzok a môžu byť povolaní pri kríze, tí sa pravidelne zúčastňujú výcviku. Ide však len o pár desiatok jednotlivcov.

„My sme to celé prekopali a vymyslel sa tento systém Národných obranných síl a z tohto môžu vzniknúť vojaci, ktorí môžu z civilu ísť do aktívnych záloh, čo doteraz nebolo možné,“ hovorí Macko.

Lacný populizmus?

Podľa Macka však nie je správne, že minister a prezident sa rozhodli výcviku zúčastniť.

„Nemyslím si, že je správne, že minister obrany a prezident išli na tento výcvik. Bolo dobré, aby ho šli podporiť, aby sa tam s vojakmi porozprávali, namotivovali ich. Prezident je hlavný veliteľ ozbrojených síl, ktorý nikdy nebude takýmto vojakom. Je to smiešna hra, títo chlapci sa naozaj tvária ako chlapci a snažia sa nahradiť niečo, čo z rôznych dôvodov v mladšom veku zanedbali, čomu sa vyhli,“ tvrdí Macko.

Podľa neho tento krok nemá zmysel, naopak, napriek sľubom podľa neho nie je možné, aby mal prezident a minister rovnaké podmienky, ako bežný človek.

„Je to zbytočný populistický krok, ktorý neslúži žiadnemu účelu. Tým, že budú zahrabaní v tom výcviku, nezískajú ani štátnický, ani manažérsky odstup, ktorý musí byť. Budú sa pozerať príliš z hĺbky. Je to lacné gesto, ktoré ukazuje, že ak môžu dva týždne obetovať na výcvik, ktorý im je absolútne nepotrebný, tak to naznačuje, že buď nevedia, čo robia, alebo že nemajú čo robiť.“