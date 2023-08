Chceš veľké tetovanie? Skúsená tatérka radí, na čo by si sa mal pripraviť

Máš viacero menších tetovaní, ale prvýkrát ťa čaká väčší motív? Poďme si povedať, ako to bude približne prebiehať a na čo si dať pozor.

Stupňujúci sa pocit diskomfortu

Menšie tetovania sú vyhotovené pomerne rýchlo, väčšiu časť práce tvoj tatér venuje asi ladeniu designu a chystaniu si plôch. Následne máš slovo/srdiečko hotové za 10-20 min. Skutočná “sranda” väčšinou začína, ak stráviš v kresle viac času. Opakovaným vchádzaním do už tetovanej plochy sa stupňuje aj pocit diskomfortu. Je to ako rýpať sa a pretierať odreninu dookola.

Pomôže: cukor, pohodlné oblečenie, niečo, čo ti odpúta pozornosť (film/hudba), taktiež, ak ti je chladno, povedz to svojmu tatérovi, chlad sám o sebe pôsobí vyčerpávajúco

Únava

Napriek tomu, že budeš len sedieť/ležať, proces ťa unaví. Môžeš sa cítiť malátne, môže ti byť chladno. Je to absolútne normálne. Ak je to na teba “too much”, treba povedať. Aj my sme len ľudia a chápeme, že máš dosť.

Pomôže: cukor, nachystané veci doma vopred, oddych, neprísť už unavený (nevyspatý, rovno z nočnej)

Na viackrát

Veľa tatérov delí väčšie motívy na niekoľko sedení. Celé rukávy, prípadne veľké kerky na nohách fakt nevznikajú za pár hodín. A4 sa ti môže zdať ako malý formát, ale je úplne iné kresliť niečo ceruzkou, ako ihlou pod kožu. Ak ti tatér navrhne, aby sa motív rozdelil na 2, prípadne viac stretnutí, odporúčam súhlasiť

Horúčka, pocit horúčky, zimnica

Môže sa objaviť po tetovaní, alebo na druhý deň. Ak si to prestrelil a držal ako drak na sedení a chcel to mať hotové naraz, tak pravdepodobne budeš “rozbitý”. Je fajn mať na druhý deň ešte kúsok priestoru pre seba, môcť si pospať/neísť na tréning. Taktiež moc neodporúčam – po tetovaní väčšej plochy – ísť z tetovania rovno do práce.

Pomôže: cukor, spánok, teplo

Pocit “idem ochorieť”

Ten sa objavuje väčšinou na druhý deň, je to taká tá divná malátnosť, keď ťa nič nebolí, ale cítiš sa, ako keby ťa bili celú noc. Je to bežné a pominie to.

Menštruácia

Ak ťa čaká fakt väčší motív a si v tomto období citlivejšia na akékoľvek podnety (kozmetika, česanie vlasov, depilácia) a máš odskúšané, že ti to nerobí dobre, tak odporúčam naplánovať si termín na obdobie mimo menštruácie. Nie všetky to máme takto, treba sa odsledovať.

Mapa bolesti

Pozri si mapu bolesti, ktorá je voľne dohladateľná na google. Veľké tetovanie na stehne je úplne iná šálka kávy ako na rebrách.