Ako prežiť leto s novým tetovaním? Toto je 8 rád od skúsenej tatérky

Tešíš sa, ale zrovna klope na dvere leto. Ako to prežiť? Čo očakávať? Urobím ti stručný prehľad. Nemáš zač.

Oblečenie ako džínsy

Obliecť sa v lete pohodlne a prakticky je dosť veľkou výzvou, ktorá neraz skončí utrpením. V prípade, že máš čerstvé tetovanie, toto platí tisíc násobne. Vzdušné materiály, ktoré dýchajú, sú absolútnou prioritou. Nech ti ani nenapadne natiahnuť si džínsy na tetovanie na stehne, lebo ťa trafí šľak. Bavlna, satén, ľan, lyocel a modal sú materiály, ktorým sa tvoja pokožka poďakuje, taktiež mysli na strihy, ktoré majú byť čo najvoľnejšie.

Potenie sa

Vieme, ako to, žiaľ, je. Človek ledva vylezie zo sprchy a už je spotený. Tetované miesto si môžeš pokojne umývať častejšie (3-4-krát do dňa) a opláchnuť studenou vodou. Prípadne len opláchnuť studenou vodou a veľmi jemne vysušiť.

Opaľovací krém

Hádam každý článok o tetovaní spomína odporúčanie: používaj opaľovací krém. Kedy? Ako? Aký faktor?

2 týždne po tetovaní ošetruj svoje tetovanie len antibakteriálnym mydlom a krémom, ktorý ti odporučí tvoj tatér (ja odporúčam Behanthen). Tráv svoj voľný čas v tieni.

Po dvoch týždňoch, kedy je tetovanie zahojené, môžeš používať opaľovací krém. Ja odporúčam vždy také, aké použiješ na celé telo, keďže ak na tetované miesto použiješ 50 a na zvyšok tela 8, tak ti okolo tetovanie ostane veľký biely fľak. Platí, že čím vyšší faktor, tým viac sa ti tvoja pokožka (nielen na tetovanom mieste) poďakuje.

Tieň, slnko

A čo slnko? Musím sa úplne vyhýbať slnku?

Počas prvých dvoch týždňoch áno. Neznamená to, že v rámci nutnosti nemôžeš vyjsť so psom pred barak, alebo sa prejsť po námestí a len slučkovať medzi tieňmi. V praxi to znamená, že si nesadneš na hodinu na terasu na kávu, zvlášť na slnečnú časť. Vyhľadávať tieň počas hojenia je nutné, tetované miesto, vystavené slnku, ťa môže páliť (pocit podobný ako keď si sa ocitol s odretým kolenom na slnku), neznamená to však, že ak na teba náhodou zasvieti slnko, tak sa z teba začne dymiť.

Starostlivosť

Starostlivosť je absolútne nutné dodržiavať počas celého roka, leto môže človeka zvádzať na kadejaké kreatívne riešenia a skracovanie doby hojenia. Prosím, nelezte do bazénov, mora a iných vodných plôch skôr, ako po 2 týždňoch od tetovania. Môžete si ublížiť a chytiť fakt hnusnú infekciu. Na kúpalisko s kamošmi sa dá ísť aj tak, že v tieni budeš čítať knihu a tetované miesto si podložíš čistým uterákom, alebo si posedíš v bufete pod slnečníkom.

Čistota

Keď sme už pri uterákoch a čistote. Krátkym oblečením sa nám sťažuje aj možnosť tetované miesto chrániť. Človek vysedáva na lavičkách, v reštauráciách, kde pred nami sedelo x ľudí. Najlepším riešením je hodiť si do tašky čistý uterák, a ak máš napríklad tetovanú nohu, tak si ho proste na stoličku položiť, aby sa predišlo infekciám.

Kožené sedadlá v aute

Kožené sedadlá v aute predstavujú úplne nový level pekla v lete. Dávam ti len jednu radu: podlož si ten uterák predtým, ako zistíš, aké to je bez neho.

Pred tetovaním

Pred termínom na tetovanie používaj čo najvyšší faktor, telo dôkladne krémuj, aby bola pokožka hydratovaná a v žiadnom prípade sa nespáľ. Tiež neodporúčam riešenie “ešte rýchlo sa opálim, lebo nebudem môcť chodiť na slnko”.