Je piercing v pupku vhodnou antikoncepciou? Skúsená tatérka odpovedá na najbizarnejšie otázky, ktoré sa jej ľudia pýtajú

Mali sme tu klasické otázky, na chvíľu však od nich odbočme a prejdime si tie, ktoré sú, ako to povedať… iné. Tie, ktoré sa bojíte opýtať, ale stretávame sa s nimi opakovane.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa Evelin Jurković (@eweltattoo)

Je piercing v pupku vhodnou antikoncepciou?

Zhurta na úvod, však? Ak gúľaš očami, chápem. To aj my. Ale párkrát do roka padne táto otázka od mladšej generácie. Síce netuším, ako táto urbánna legenda vznikla, ale NIE, piercing a antikoncepcia nemajú nič spoločné = NIE JE to žiaden druh antikoncepcie, je to LEN šperk v podobne ako náušnica. Ak sa spoliehaš na piercing ako antikoncepciu, odporúčam odložiť bokom “budget” na kočík a vláde prehodnotiť spôsob sexuálnej výchovy na školách.

Bol som na párty a užil som drogy. Má to vplyv na tetovanie, ktoré ma čaká?

Podľa toho, kedy si na párty bol a aké drogy si užil. Najproblematickejší je alkohol, ktorý rozťahuje cievy a tým pádom nám človek krváca aj na druhý deň, to isté platí aj pri liekoch na riedenie krvi. Samozrejme, aj pri substanciách, ktoré spôsobujú identický efekt. Odporúča sa žiť slušne 2 dni pred tetovaním. Prípadne nám na rovinu napíš, čo sa stalo, je lepšie vedieť, ako následne riešiť problém.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa Evelin Jurković (@eweltattoo)

Dala som sa tetovať a pár dní nato som zistila, že som tehotná. Čo sa môže stať?

Ak si sa tetovala v priestore, ktorý bol nesterilný, tak, samozrejme, hrozí riziko žltačky… ale od tohto scenára odbočíme a budeme počítať s tým, že to bolo ok štúdio. Tehotné ženy sa netetujú z dvoch dôvodov – jedným z nich sú práve vyššie spomínané riziká chorôb a druhým je to, že tetovanie znamená stres pre teba aj tvoje telo. Ak nie si zodpovedná len za seba, ale aj za niekoho ďalšieho, tak, prirodzene, nebudeš vyhľadávať situácie, ktoré sú bolestivé, stresujúce, nepríjemné. Proste nepôjdeš skákať bunjeejumping v 5. mesiaci. Hádam.

Ale ak sa už stalo, tak sa hlavne upokoj, je to podobná situácia, ako zistiť po žúre, že čakáš bábo. Stáva sa. Proste život. Tetovacia farba nemá žiaden vplyv na vývoj dieťaťa, dbaj však na hygienu, na to, aby si si tetovanie zahojila dobre, aby sa ti nechytila infekcia, ktorá môže celú situáciu skomplikovať.

Stalo sa, že u vás niekto odpadol? Čo ak odpadnem?

Stalo. A stáva bežne. Nik ťa nebude súdiť, nebudeš prvý ani posledný.

Ak ti býva blbo len pri pohľade na ihlu, VŽDY nám to povedz. Ak sa cítiš divne a potrebuješ pauzu, je nutné, aby si komunikoval. Netreba sa hrať na “frajera”, je oveľa vyspelejšie ozvať sa včas, ako z ničoho nič odkvecnúť.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa Evelin Jurković (@eweltattoo)

Čo tatér a nahota? Súdite? Pamätáte si?

V skratke? Nie. Náš job je podobný, ako práca zdravotníkov. Denne prichádzame do kontaktu s x luďmi, ktorí sú polonahí. Sú situácie, kedy fakt potrebujeme vidieť telo bez oblečenia, ktoré ho deformuje a umiestniť odtlačok na následné vytetovanie tak, aby kopírovalo línie tela a nebolo natiahnuté. Veľmi silno pochybujem, že si niekto pamätá, kto mal aké prsia alebo zadok.

Ak ti prejde denne rukami x ľudí, tak je zázrak, ak ich vôbec spoznáš na ulici v bežnom živote. Taktiež riešime pri našej práci len to, aby sme neurobili chybu a boli spokojné obe strany.