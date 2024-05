Dievčatko tvrdilo, že za stenou v jeho izbe sú príšery: To, čo začalo vyliezať zo steny, všetkých šokovalo

Nejedno dieťa verí, že v jeho izbe, či už pod posteľou alebo v skrini, sa ukrývajú strašidlá. Tvrdila to aj 3-ročná Saylor. Pochopiteľne, rodičia si mysleli, že sú to len detské strachy. Avšak to, čo našli za stenou, ich šokovalo.

Za stenou detskej izby bolo 60 000 včiel

Ako informuje Mail Online, všetci si mysleli, že strašidlá za stenou sú len výplodom predstavivosti 3-ročného dievčatka Saylor Class. Ukázalo sa ale, že to nebolo celkom tak. Za stenou jej izby sa totiž ukrýval masívny roj včiel. Včelár ich počet podľa BBC odhadol až na 60 000. Rodina sa vďaka nálezu stala virálnou na TikToku. Saylorina mama Ashley sa totiž rozhodla všetko zdokumentovať.

„Vyliezali zo steny ako v horore,“ vyjadrila sa Ashley pre BBC. Dodáva, že včely poškodili elektrické vedenie v dome a že oprava škôd bude stáť viac ako 20 000 dolárov (takmer 19 000 eur). Malá Saylor niekoľko mesiacov pred objavom opakovane hovorila rodičom o príšerách v stene. Ashley a jej manžel si začali uvedomovať, že tieto príšery by v skutočnosti mohli byť včely, až keď objavili ich zhluky v komíne a v podkroví.

Všetky boli bezpečne premiestnené do nového úľa

Manželia kontaktovali včelára, ktorý prítomnosť tisícok včiel potvrdil pomocou termokamery. Skonštatoval, že hmyz sa do domu nasťahoval zhruba pred 8 mesiacmi. Neskôr pre BBC dodal, že ešte nikdy nevidel úľ, ktorý by sa nachádzal až tak hlboko za stenami. Odstrániť ho nebolo vôbec jednoduché.

Deň po objave odstránil spoza steny asi 20 000 včiel a viac ako 45 kilogramov plástov. Podarilo sa mu nájsť aj včeliu kráľovnú a premiestnil ju do iného úľa, kde našla svoj nový domov. Počas troch zásahov včelár odstránil 55 000 až 65 000 včiel. Rovnako ako včelia kráľovná, všetky boli bezpečne premiestnené do nového úľa. Ashley dodáva, že v čase, keď k včeliemu incidentu došlo, bola len niečo vyše dvoch mesiacov po pôrode a s niečím takýmto definitívne nerátala.