Najstarší poľský maturant sa podelil o zlé správy: Vo veku 85 rokov znova neuspel, no získal niečo cennejšie

Nikdy sa netreba vzdávať. Dôkazom týchto slov je najstarší poľský maturant – deduško, ktorý sa na staré kolená rozhodol, že predsa len zmaturuje a hoci ho rok predtým zastavili zdravotné problémy, rozhodol sa pokračovať vo svojej ceste za vzdelaním aj tento rok.

O príbehu 85-ročného Józefa Perugu z Kalisza v strednom Poľsku informovali miestne aj zahraničné médiá. Ako uviedol portál TVP WORLD, Peruga bol jedným z 255 500 študentov, ktorí v máji skladali maturitné skúšky, pričom pre deduška to bol už druhý pokus. Rok predtým sa mu totiž podarilo zložiť ústne skúšky, no pred tými písomnými ho zradilo zdravie.

Egzaminy rozpoczęte!✍️ Ponad półtora tysiąca maturzystów – wśród nich Józef Peruga, najstarszy maturzysta w Polsce – rozpoczęło w Kaliszu maraton egzaminacyjny👩‍🎓🧑‍🎓 Powodzenia piszącym życzyli prezydent Krystian Kinastowski i wiceprezydent Grzegorz Kulawinek. Trzymamy kciuki!🍀 pic.twitter.com/xEKxBDpVHL — Kalisz. Dopisz swoją historię. (@um_kalisz) May 5, 2025

Písomné skúšky sa mu nepodarilo zložiť

Peruga sa narodil v meste Turek v roku 1939, po vypuknutí druhej svetovej vojny bol ako dieťa väznený v nemeckom tábore. V Kaliszi sa vyučil za mechanika a celý pracovný život strávil ako zámočník, vodič autobusu a pracovník v továrni na koberce.

Pred šestnástimi rokmi, povzbudený priateľmi, absolvoval dnes už neexistujúcu technickú školu pre dospelých. Inšpirovaný spolužiakmi a 60-ročným priateľom, ktorý zložil maturitu, sa Peruga rozhodol, že tiež získa stredoškolské vzdelanie. „Pomyslel som si, že ak to dokázal on, dokážem to aj ja,“ povedal.

Minulý rok skladal skúšky z poľštiny, nemčiny, matematiky a geografie. Napriek tomu, že ústne skúšky zvládol, problémy so zrakom po operácii mu zabránili úspešne absolvovať písomné skúšky z poľštiny a matematiky. Rozhodol sa ich preto o rok odložiť a dnes ich má už za sebou – bohužiaľ, neúspešne.

„Celý rok som sa systematicky učil, ale tentoraz som mal pomoc, prišli za mnou doučovatelia a už som sa nemusel učiť sám,“ povedal Peruga ešte v máji pre portál Super Express. Potreboval si pritom zopakovať len písomné skúšky, keďže tie ústne mu boli uznané. V stredu mu ale oznámili zlé správy – neuspel.

„Som šťastný aj smutný,“ povedal po tom, ako dostal výsledky. Vysvetlil, že radosť mu priniesla skutočnosť, že jeho vnuk maturitu zložil, aj keď on sám musel čeliť sklamaniu. „Je škoda, že som to nezvládol,“ pokračoval a dodal: „Asi je to pre tie oči.“

Skúsi to znova?