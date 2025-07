Na bločku sa objaví poplatok 15 eur za osobu, platí sa za vzduch? Reštaurácia zaviedla niečo, čo vás poriadne vytočí

Obľúbená francúzska reštaurácia l’îlot v mestečku Amboise čelí vlne kritiky po tom, ako zaviedla kontroverzný poplatok.

Bistro, ktoré sa inak pýši mimoriadne pozitívnym hodnotením, oznámilo: „Odteraz, ak sa nedostavíte v počte hostí podľa údajov v rezervácii, bude vám účtovaný poplatok 15 eur za každú chýbajúcu alebo prebytočnú osobu.“ Šéfkuchár a prevádzkar Olivier Vincent, ktorý stojí za týmto rozhodnutím, upozornil, že poplatok sa vzťahuje len na prípady, keď podobná situácia nastane „bez varovania“.

Tento oznam však nahneval nielen lokálnych návštevníkov, ale aj mnohých ľudí na internete, ktorí podnik nikdy nenavštívili. Ako napísal Unilad, kritici tvrdia, že ide o nevhodnú praktiku, ktorá presahuje hranice obchodnej morálky. Pýtajú sa, či je férové trestať hostí za situácie, ktoré veľmi často nedokážu ovplyvniť.

Poplatok, ak lekára volajú do služby?

V praxi to znamená napríklad to, že ak si večeru rezervuje osem priateľov, no jeden z nich nakoniec nepríde, zvyšní zaplatia o 15 eur viac. Podľa oznamu, ak by nedorazili traja, účet sa navýši už o 45 eur. Alebo naopak, ak vaša babička na večeru dorazí s priateľkou, o ktorej ste nevedeli, stáť vás to bude ďalších 15 eur.

Na sociálnych sieťach pribúdajú osobné príbehy – ľudia poukazujú na to, že na poslednú chvíľu môže dôjsť k nečakaným okolnostiam. Lekár môže na poslednú chvíľu zrušiť večeru kvôli pohotovosti, niekto iný v dôsledku akútnej situácie. Jedna používateľka napísala, že sa jej už stalo, že sa nedočkala partnera na rande a že pri takej politike by si radšej vybrala inú reštauráciu a dnu nevošla vôbec. Podľa nej je preto takýto prístup kontraproduktívny.

Na druhej strane sa ozvali aj ľudia z gastronómie, ktorí rozhodnutie schvaľujú. Tvrdia, že podobné situácie – od fantómových rezervácií až po meškajúcich hostí, ktorí očakávajú, že ich podnik aj tak usadí –, sú v malých podnikoch každodennou realitou a spôsobujú výrazné finančné straty. Podľa nich je férové, ak reštaurácia očakáva záväznosť rezervácie a zavádza mechanizmus, ktorý má hostí motivovať k zodpovednosti.

Netreba zabúdať na fakt, že podobný poplatok je bežný aj v iných sektoroch – pri návšteve kaderníka, manikérky, na osobnom tréningu či pri rezervácii hotelovej izby. Prečo by teda reštaurácie mali byť výnimkou?