Noc za 16 €, ste tu za 20 minút: Navštívili sme skrytý klenot u našich susedov, nepočuli ste o ňom. Absolútne nás očaril

Len pár minút cesty autom od slovenských hraníc leží miesto, kde sa ľahko prepnete do dovolenkovej nálady a získate pocit, že svet vonku prestal existovať. Malebná dedinka v poľských Tatrách bola pre nás víkendovým rajom, kde sme rušný uponáhľaný svet vymenili za ticho prírody, vírivku pod hviezdami a vôňu grilovaných dobrôt.

Niekedy netreba odísť príliš ďaleko, aby mal človek pocit, že sa ocitol v úplne inom svete. Stačí prejsť pár kilometrov a nechať sa unášať atmosférou miesta, kde plynie čas pomalšie, vzduch je čistejší a ticho vypĺňajú len zvuky prírody. Presne taký bol náš víkendový útek z reality do dedinky Poronin, ktorá sa ukrýva v objatí poľských Tatier.

Očarí vás svojou nedotknutou prírodou

Poronin je malá obec, ktorá má necelých 4-tisíc obyvateľov a nachádza sa 10 kilometrov od hraničného priechodu Lysá Poľana, čo je približne 20 minút cesty autom. Nie je zahltená turistami, preto je ideálnym miestom na oddych. Už samotný príjazd do dedinky je magický, kľukaté cesty lemované smrekovými lesmi, drevené chalúpky, všade naokolo lúky, na ktorých sa pasú ovce i kravy a na obzore silueta majestátnych Tatier. Celá scenéria nám trochu pripomínala slovenské lazy.

Okolie Poronina je pokryté sieťou cyklotrás, turistických chodníkov a lyžiarskych svahov, cez krásne lesy a horské lúky plné panorám. V lete je preto rajom pre milovníkov turistiky a cyklistiky, v zime zas pre lyžiarov. Táto obec je tiež domovom niekoľkých malebných drevených kostolíkov, podobne ako Zakopané.

Celým miestom vás sprevádza goralská atmosféra a miestna kultúra, dedina si totiž stále zachováva tradičné domy s drevenými ozdobami a gazdovstvá. Nájdete tu „karczmy“, čo sú tradičné poľské reštaurácie na spôsob našich kolíb, kde napríklad za pizzu zaplatíte 34 zlotých, čiže 8 eur a za baraní guláš 53 zlotých, čo je takmer 13 eur.

Obec sa nachádza na dosah ruky od známeho poľského mesta Zakopané, približne 10 minút autom, ktoré sa často označuje aj ako hlavné mesto poľských Tatier, pričom ponúka nespočetné množstvo možností, ako stráviť deň, či už ste milovníkom prírody, turistiky, kultúry alebo dobrého jedla.

Mesto je tiež známe svojou ikonickou ulicou Krupówki, ktorá je plná obchodníkov, reštaurácií a tradičných stánkov s remeselnými výrobkami. V okolí sa nachádza množstvo turistických trás, ktoré vedú k obľúbeným cieľom ako Morské oko, Giewont či Kasprov vrch.

Okrem toho Zakopané ponúka aj termálne kúpaliská, múzeá a trhy s lokálnymi produktmi a bohatú goralskú kultúru, ktorú je cítiť na každom kroku, od architektúry až po hudbu. Je to ideálne miesto pre tých, ktorí chcú skombinovať aktívny pohyb s kultúrnym zážitkom či relaxom. Do Zakopaného však chodí veľa turistov, preto ak hľadáte pokojnejšie miesto, môžete sa vybrať po našich stopách a zamieriť do Poroninu.

Ubytujete sa tu za 32 eur na noc

