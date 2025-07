Zabudlo sa na neho, zadlžil sa, pil a vyzeral staršie: Karol Duchoň mal 35 rokov, keď nás opustil. Dnes je legendou

Hovorí sa o ňom ako o slovenskom Tomovi Jonesovi, obdivoval ho aj Karel Gott. Stal sa ikonou a aj desiatky rokov po smrti zostáva naďalej s nami prostredníctvom svojich hitov. Reč je o Karolovi Duchoňovi, ktorého pesničky si najbližšie týždne pravdepodobne opäť podmania Slovensko a budeme si ich pospevovať stále dookola.

Piesne Karola Duchoňa dnes milujú nielen ročníky, ktoré si jeho éru zažili, ale aj generácie, ktoré prišli dávno po ňom. Nesmú chýbať na žiadnej dobrej zábave a ešte dlho po vypočutí nejdú dostať z hlavy. To, kým bol ako osobnosť, však už mnohým tak dobre známe nie je.

Možno sa to dozvieme vďaka novému filmu Duchoň, ktorý prichádza do našich kín. Napriek tomu je tu pár vecí, o ktorých by ste mali vedieť dopredu, aby ste mu lepšie porozumeli a užili si ho plnými dúškami.

Študoval strojarinu a vystrájal s Mázikovou

Karol Duchoň sa narodil 21. apríla 1950 v Galante. Znie to ako priveľká náhoda, no vyrastal v jednom paneláku s Evou Mázikovou, pripomenul kedysi magazín Slovenka. Navštevovali spolu aj základnú školu a ako si po rokoch zaspomínala Máziková, vystrájali všelijaké rebelstvá. Dokonca spolu utiekli z domu alebo kradli, uvádzajú Topky.

Namiesto hudobníka sa Duchoň mal pôvodne stať strojárom, za ktorého študoval. Dokonca koluje príbeh, ako mu otec rozbil gitaru, pretože radšej chcel vidieť svojho syna v inom fachu. Našťastie sa tak nestalo, školu nedokončil a vypracoval sa na jednu z našich najväčších speváckych legiend.

Najlepší spevák na svete

Tento článok je dostupný členom Interez PREMIUM Dočítať článok Prihlásiť sa Ponuka predplatného