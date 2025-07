Zavreli ho do klietky a nechali pozerať sa, ako jedia: Rodičia utýrali chlapca, bol len hodiny od smrti

Občas sa sami seba pýtame, ako môže byť svet natoľko krutým miestom. Možno si túto otázku kladú aj vyšetrovatelia, ktorí majú v rukách prípad dieťaťa utýraného takmer na smrť. Z toho, ako jeho matka obhajuje svoje správanie, sa vám bude dvíhať žalúdok.

Lekári zalarmovali políciu

Čo sa odohráva v mysli rodiča, ktorý sa rozhodne utýrať vlastné dieťa, svoju vlastnú krv? Možno aj nad tým uvažovali lekári a policajti, ktorí zachraňovali chlapca na pokraji smrti z pazúrov jeho vlastnej matky. Ak sa vôbec taká osoba dá nazvať matkou. Ako píše web Law & Crime, muž a žena z Missouri skončili za mrežami po tom, ako svojmu 4-ročnému synovi robili nepredstaviteľné veci.

Podľa otca dieťaťa trvalo týranie najmenej dva roky. Vinný je aj on, už len preto, lebo o tom vedel a nijako sa v tom matke dieťaťa nepokúsil zabrániť, ani neupovedomil príslušné úrady. 34-ročná žena menom Patricia L. Siercks a 32-ročný Joshua J. Gusman vzali chlapčeka koncom júna do nemocnice. Dôvodom malo byť najmä to, že chlapca trápil abnormálny srdcový rytmus.

Lekári si ale všimli niečo, čo ich mimoriadne znepokojilo. Chlapec bol extrémne vychudnutý a na tele mal viacero poranení, ktoré odborníci vyhodnotili ako podozrivé. Bolo zrejmé, že si ich nespôsobil sám pri hraní. Okrem iného mal napríklad na tvári škrabance a modriny, informuje web Mirror. Poranenia mal aj na chrbte. Ihneď preto upovedomili sociálnych pracovníkov a políciu, ktorá začala prípad vyšetrovať.

Ostávalo mu už len pár dní života

Lekári zistili, že chlapec bol na tom extrémne zle. Zlyhávali mu orgány a bol doslova len niekoľko dní od smrti. Záchrana tak v jeho prípade prišla v hodine dvanástej. Keď sa odborníci pozreli na predchádzajúce lekárske záznamy dieťaťa, ukázalo sa, že štvorročný chlapec pribral za posledné tri roky menej ako pol kilogramu.

