Navštívili sme jednu z najkrajších vodných nádrží u nás. Američan minul za 11 dní na Slovensku do 1500 eur

Smrť Fridy Kahlo sprevádza množstvo konšpirácií

Frida Kahlo je považovaná za ikonu v umeleckom svete. Mnohí ľudia však nevedia, že jej život vôbec nebol šťastný a jej smrť sprevádza stále množstvo konšpirácií. Možno ste o svetoznámej umelkyni nevedeli, že mala už od útleho detstva množstvo zdravotných problémov. Zlom v jej živote nastal, keď sa stala obeťou nehody s brutálnymi následkami, ktoré ju trápili do konca života.

Jej diela sú výrazné a jej rukopis môžete ľahko odlíšiť od ostatných umelcov. Preslávila sa svojimi autoportrétmi, prostredníctvom ktorých ľuďom dovolila nazrieť do jej duše. Dokonca sa aj verejne angažovala, čo bolo v tej dobe nezvyčajné.

Aké rany osudu ju postretli, a prečo je jej smrť plná konšpirácií si môžete prečítať v našom článku: Kovová tyč jej prepichla vagínu a prerazila telo. Utrpenie Fridy Kahlo ukončila po rokoch smrť plná konšpirácií

Primátorka mesta, ktoré zasiahla smršť

Kým časť Slovenska sa v pondelok tešila z ochladenia a mierneho dažďa, východ krajiny zasiahla smršť, ktorá vyvracala stromy, poškodila elektrické vedenie a brala so sebou strechy. Gelnica, Prešov, Košice aj Svidník alebo Bardejov či Krompachy sa spamätávajú zo skazy, ktorú po sebe zanechalo počasie. Vietor na niektorých miestach dosahoval rýchlosť nad 100 kilometrov za hodinu.

S následkami skazy sa vyrovnávajú aj vo Svidníku. Po búrke zostali vyvrátené stromy, popadané konáre a vypadnutá elektrina. Podľa slov primátorky Marcely Ivančovej čelilo mesto búrke, akú dlho nezažilo. Najväčšie škody boli spôsobené na mestskej zeleni. Celé mesto sa však spojilo a od začiatku pracuje na odstránení škôd.

„Musím pochváliť svojich kolegov. Mám pocit, že sme do hodiny po skončení víchrice stihli upratať hlavné ťahy, cesty aj chodníky. Dnes od piatej rána sú už jednotliví zamestnanci v uliciach, pracujú dobrovoľní hasiči, pomáha sociálny podnik a pridali sa aj dobrovoľníci. Dúfam, že sa to nebude opakovať a že sa situácia stabilizuje,“ povedala Ivančová pre interez s tým, že v niektorých lokalitách je stále výpadok prúdu a pracuje sa na odstránení problémov.

Viac sa dočítate tu: Primátorka mesta, ktoré zasiahla včerajšia smršť: Takéto niečo sme dlho nezažili, dokázali sme sa však spojiť

Miro Jaroš: Na prvom koncerte mi ostala jedna mamička s dieťatkom

Na prelome rokov 2004 a 2005 ovládla slovenské domácnosti megapopulárna šou Slovensko hľadá SuperStar. Azda najvýraznejšie do dnešného dňa vyčnieva Miro Jaroš. Ten síce na najvyššie méty priamo v súťaži nedosiahol, no v súčasnosti sa teší veľkému komerčnému úspechu.

My sme sa s Mirom v rozhovore porozprávali o tom, ako svoju tvorbu vníma, ako k nej pristupuje, ale tiež sme rozobrali finančnú stránku jeho fungovania či fanúšikov, ktorí ho vedia často potešiť, no občas aj sklamať. „Stretávam sa s tým, že som vraj našiel dieru na trhu. Ja som to takto nikdy nevnímal, keďže som takúto hudbu pôvodne nemal v pláne robiť,“ uviedol v rozhovore pre portál interez.

Ak sa chcete dozvedieť viac, kliknite na náš nový rozhovor: Miro Jaroš: Niektorí si myslia, že hudba pre deti je zlatá baňa. Ja k tomu pristupujem inak, veľa peňazí investujem späť.

Laura žije a pracuje vo Švajčiarsku

„Ak sem bežný Slovák príde robiť čašníka, na stavbe alebo opatrovateľa, tak tisíce eur mesačne si rozhodne neušetrí. Preto hovorím, prestaňme klamať ľudí, ako sa tu Slováci majú úžasne,“ prezradila nám Laura Pločicová, ktorá žije v tejto krajine už skoro štyri roky.

Najväčší rozdiel medzi životom na Slovensku a vo Švajčiarsku vidím v životnom štandarde, ten je vo Švajčiarsku veľmi vysoký. Ale to, že sa tu dobre zarába, ešte neznamená, že sa tu automaticky aj dobre žije. Veľa ľudí má skreslenú predstavu, že keď niekto žije vo Švajčiarsku, hneď je milionár. Pravda je však taká, že tu všetko stojí nehorázne veľa a nie je to vôbec rozprávka,“ opísala, prečo aj keď je tu minimálna mzda 4200 eur, tak nie je jednoduché našetriť si peniaze.

Čo radí Laura ľuďom pri hľadaní si práce vo Švajčiarsku sa dozviete v našom rozhovore: Laura žije a pracuje vo Švajčiarsku: Minimálna mzda je tu 4200 eur. Najdrahšie je bývanie, izba stojí bežne cez 1000 eur

Pred 169 rokmi sa narodil Nikola Tesla

10. júla 1856 sa narodil slávny vynálezca Nikola Tesla. Nezáležalo mu na finančnej prosperite ani na uznaní verejnosti. Dôležitá bola pre neho vedecká a technologická práca, ktorou chcel pomôcť obyvateľom našej planéty. Vynašiel rádio a svojou prácou prispel k základom šírenia elektrickej energie. Svoj život aj tak ukončil s obrovskými dlhmi v hotelovej izbe v New Yorku.

Nikola Tesla bol človek, ktorého myseľ a vízie siahali na jeho dobu až príliš dopredu. Konkurenciou bol označovaný ako šialenec, ktorý nepremýšľa racionálne, čo bolo tiež dôvodom jeho neskoršieho stiahnutia sa do úzadia. Počas svojho života pracoval na množstve technologických vynálezov a bol otcom moderného pokroku. Medzi jeho najznámejšie vynálezy patrí teoretický základ pre striedavý prúd (elektrickú energiu), bezdrôtová komunikácia či rádio. Paradoxne, Teslov odkaz sa aj takmer 80 rokov po jeho smrti nesie najmä v znamení vynálezov, ktoré nedokázal skonštruovať. Ako vyzeral Teslov život a ako sa nakoniec končil?

Prečítajte si v našom článku: Namiesto ženy miloval holuba, kvôli Edisonovmu podrazu musel kopať kanály. Nikola Tesla bol génius, ktorý neuspel

Naty a Fíla pomáhajú ľuďom nájsť si prácu v zahraničí

Mnoho ľudí, najmä študentov, si počas letnej sezóny privyrába v zahraničí. Naty a Fíla vytvorili platformu Za hranice a pomáhajú ľuďom opustiť komfortnú zónu a vyraziť za prácou do zahraničia. Poradia, kde začať s hľadaním, na čo si treba dávať pozor a kde sa dá zarobiť najlepšie. No podľa nich to nie je len o práci, ale aj o zažívaní toho, čo doma nemáte šancu zažiť.

„My by sme odporúčali odísť úplne kamkoľvek, na konkrétnej krajine vlastne vôbec nezáleží. Nie je to len krátkodobá brigáda, ale životný štýl a skúsenosť, ktorú na Slovensku nikdy nezískate. Je to o tom oslobodiť sa, opustiť komfortnú zónu a vzdať sa svojho doterajšieho života. Je to o tom ísť si za svojím snom a spoznať novú krajinu spôsobom, aký bežný turista nikdy nezažije,“ vysvetlili nám v rozhovore.

Ak sa chceš dozvedieť viac, prečítaj si náš rozhovor tu: Naty a Fíla pomáhajú ľuďom nájsť si prácu v zahraničí: Cez leto si môžete zarobiť aj 4 000 eur v čistom mesačne

Ako lekári zabili prezidenta USA

Možno ste už počuli o atentáte na prezidenta Jamesa A. Garfielda, ktorého postrelil Charles Guiteau, ktorý sa k svojmu činu aj bez váhania priznal. Vystrelil dvakrát, jedna guľka zasiahla prezidenta do ramena, druhá však zasiahla chrbticu a ostala uviaznutá v brušnej dutine. Cestou poškodila niekoľko kostí a črevá. Prezident sa zrútil, pričom v prvých momentoch si len málokto uvedomoval vážnosť situácie.

Na pomoc prezidentovi sa okamžite ponáhľalo množstvo lekárov, ktorí boli v tom čase na mieste alebo ich privolali. Medzi nimi bol aj renomovaný a arogantný Doctor Willard Bliss, ktorému nechýbala odvaha. Prehlásil, že ak Garfielda nezachráni on, nedokáže to nikto. Táto arogancia sa ukázala ako predzvesť katastrofy. Ostatní lekári sa guľku pokúšali z brucha vytiahnuť svojimi neumytými rukami a nástrojmi, avšak bez úspechu.

Práve arogancia doktora Blissa prezidenta stála život, hoci po prevoze do Bieleho domu jeho stav nebol taký vážny, aby bolo isté, že to neprežije. Čo sa v skutočnosti stalo a ako to zmenilo medicínu v Amerike?

Prečítajte si v našom článku: Kravskú krv a vajcia mu po atentáte podávali cez anál. Nie strelec, ale lekári takto zabili prezidenta USA

Za 5 € sme sa kúpali v čistej vode v skrytom lome

Leto je v plnom prúde a ak hľadáte nový tip na miesto pri vode, kam by ste mohli vypadnúť, otestovali sme za vás ďalšie prírodné kúpalisko. Tentoraz sme si to namierili na stredné Slovensko, konkrétne ku Krupine, kde sa nachádza ukrytý nie veľký lom Devičie, ktorý láka príjemným prostredím a taktiež čistou vodou. Očaril nás, no našli sme niekoľko vecí, ktoré by sa nemuseli poniektorým návštevníkom pozdávať.

Kým po príchode začnete vyťahovať deky a rezne z auta, musíte zaplatiť za parkovanie. A spoplatnený je aj samotný vstup, po ktorého zaplatení vám bude odmenou kúpanie sa na mieste, kde sa nebudete tlačiť hlava na hlave.

Kde sme objavili Achillovu pätu tohto miesta a prečo vám ho aj tak rozhodne odporúčame navštíviť, sa dozviete v našej reportáži: Mastné placky za 1 €, ležadlá aj toaleťák zadarmo: Za 5 € sme sa kúpali v čistej vode v skrytom lome, nepočuli ste o ňom

Ak máte na pracovisku kamery, toto by ste mali vedieť

O tom, že do kontaktu so všeobecným nariadením o ochrane osobných údajov, známym ako GDPR, sa nedostávajú iba firmy či SZČO, sme sa presvedčili v aktuálnom rozhovore. Právnik nám v ňom priblížil, s akými problémami sa jeho klienti stretávajú najčastejšie, akým mýtom v oblasti ochrany osobných údajov veria, ale prebrali sme aj témy ako zverejňovanie záznamov z bezpečnostných kamier, kamery na pracovisku či nevyžiadané hovory z call centier.

„Najväčším problémom je nevedomosť, s ktorou sa stretávame,“ povedal šéf codamore Tomáš Jendrál. Podľa jeho slov dochádza k porušovaniu GDPR pomerne často, a to aj v bežnom živote pri fyzických osobách. Väčšina ľudí totiž ani nevie, že sa takéhoto konania dopúšťajú.

Viac užitočných informácií nájdete v rozhovore: Odborník na GDPR: Ak má váš zamestnávateľ na pracovisku kamery, toto by ste mali vedieť. Veľa ľudí nepozná svoje práva.

Myšlienky Tomáša Baťu sú revolučné dodnes

Meno Tomáš Baťa je mnohým určite veľmi dobre známe. Jeho myšlienky sú do dnešného dňa označované ako revolučné a určite bol jeden z najväčších podnikateľov v histórii Československa. Bol predurčený k tomu, aby sa stal obuvníkom, pretože sa tým dlhé roky zaoberala jeho rodina. Prvé zmienky o obuvníkovi menom Baťa siahajú až do roku 1667.

Jeho prirodzený záujem o toto remeslo sa začal od dvanástich rokov postupne zvyšovať. Rýchlo nadobudol potrebné znalosti o výrobe, ale aj predaji obuvi. Keď mal Tomáš 14 rokov, odišiel pracovať do Prostějova, kde pôsobila firma Fäber. Táto firma sa zaoberala výrobou obuvníckych strojov – mladého Baťu zaujímali špeciálne stroje, ktoré dokážu uľahčiť a zrýchliť prácu obuvníkov. Jeho otec bol proti tejto pracovnej skúsenosti, no aj napriek tomu tu Tomáš strávil krátky čas, až bol čoskoro prepustený.

Tomáš sa tak vrátil k otcovi, avšak dostali sa do konfliktu a odišiel do Viedne za svojou sestrou. Ako jeho príbeh pokračoval a čo by ste o ňom jednoznačne mali vedieť?

Dočítate sa v našom článku: Tomáš Baťa bol najväčším podnikateľom v histórii Československa: Zamestnancom dal vysoké platy, za chyby ich trestal

Chcela zistiť, čoho sú ľudia schopní

Keď Marina Abramović v 60. rokoch študovala v Belehrade, pojem „performance art“ bol vo svete ešte relatívne neznámy. Abramović bola mladou výtvarníčkou v niekdajšej Juhoslávii a dielo tvorila v podobe plátna a obrazov. No čoskoro ju začali fascinovať iné médiá – najprv zvuk, potom telo a napokon sila samotného vystúpenia.

Dnes má 78 rokov a za sebou umeleckú kariéru, v ktorej svoje telo premenila na nástroj a do tvorby vložila celý svoj život. Stala sa objektom a odovzdala divákom moc nad vlastným bezpečím. Nechala do seba rezať nožom a 700 hodín sedela v tichu bez pohnutia, len aby mohla skúmať napätie medzi pohľadom a blízkosťou. Umenie odmietla predstierať – nechala ho, nech cez ňu žije.

Pre surovosť a brutálnosť niektorých aktov mnohí umelkyňu odsúdili, a pretože mnohé jej diela zahŕňali bolesť a utrpenie, viacerí ju zase hanlivo označili za masochistku či satanistku. Niektorí jej dielo úplne odmietajú a tvrdia, že je zlo samotné. Nikto však nedokáže odtrhnúť zrak, keď ju vidí naživo.

Viac sa dočítate v článku: Mierili na ňu zbraňou, mučili ju a takmer zabili. Abramović bola posadnutá umením: Chcela zistiť, čoho sú ľudia schopní

Slovenským nemocniciam treba začať dôverovať

Čo všetko viete o úspechoch vo svete dnešnej slovenskej medicíny?

Keď sme sa prvýkrát dopočuli o výkone tímu lekárov a personálu transplantačného centra, zostali sme v nemom úžase. Akoby sa slovenská medicína zrazu ocitla o desať či pätnásť rokov vpred. Príjemkyňa Jana Szenczyová podstúpila transplantáciu po šiestykrát v živote. Okrem toho orgán prijala od svojho manžela – a to napriek tomu, že sa ich krvné skupiny nezhodovali.

Dnes sme sa rozprávali s dvoma lekármi, ktorí boli súčasťou tímu, ktorý dokázal niečo, čo by ešte pred pár rokmi znelo ako zázrak. Oslovili sme nefrologičku Tatianu Baltesovú, ktorá zohrala kľúčovú úlohu pri tom, aby mohla pacientka prijať obličku od darcu s nezhodnou krvnou skupinou. O detailoch samotného zákroku, pri ktorom bolo potrebné vložiť väčšiu obličku manžela do tela drobnejšej príjemkyne, nám viac prezradil chirurg a hlavný operatér Štefan Hulík.

Viac sa dozviete v rozhovore: Podarila sa zložitá operácia, je to svetový unikát: Slovenským nemocniciam treba dôverovať

Vaša krajina je skrytý klenot, najlepšie boli Košice

Prednedávnom sme vám predstavili rodáka z Kanady, ktorý vyrastal v Amerike – cestovateľa Gabriela Morrisa. Tvorca obsahu vedie kanál Gabriel Traveler, na ktorom ho pravidelne sleduje 613-tisíc divákov a jeho videá majú desiatky tisíc pozretí. Tentoraz navštívil našu krajinu a do Slovenska sa zamiloval.

Gabriel v rozhovore prezradil, koľko minul za celý výlet. Porozprával nám, aký je zásadný rozdiel medzi Amerikou a životom na Slovensku, a chválou nešetril. S cestovateľom sme prebrali pohľad Američanov na „východnú Európu“, ktorú často považujú za neatraktívnu a tvorca prezradil, čo si o tomto stereotype myslí on. S dobrodruhom sme prebrali jeho názor na slovenskú kuchyňu, na miestnych obyvateľov a zistili aj, čo ho šokovalo úplne najviac. Nakoniec prezradil, či bude našu krajinu odporúčať aj svojim priateľom. Povedal, že jednoznačne áno – a ešte oveľa viac.

Viac sa dozviete v rozhovore: Američan navštívil Slovensko: Bol som tu 11 dní a minul do 1 500 eur. Vaša krajina je skrytý klenot, najlepšie boli Košice

Boli sme sa pozrieť na jednu z najkrajších slovenských vodných nádrží

V okolí Košíc nájdete hneď niekoľko vodných nádrží a patrí medzi ne aj Ružín. Od mesta je vzdialená niečo vyše 30 minút jazdy autom a radí sa medzi najkrajšie vodné plochy na Slovensku. Vrchol Sivec, z ktorého je na ňu dokonalý výhľad, je údajne jedným z najkrajších výhľadových bodov na Slovensku. Každoročne sem však prítoky vyplavia tony odpadkov.

Zisťovali sme, aká je tu voda, ako to tu vyzerá v súčasnosti, ale aj to, kde a za koľko sa tu môžete najesť. Dozviete sa, ktorému miestu je lepšie sa vyhnúť a kde nás, naopak, čakalo milé prekvapenie. Samotné zdražovanie v porovnaní s predošlými rokmi nás už priveľmi neprekvapuje, no cena jednej z vecí nám vyrazila dych.

Ak chcete vedieť viac, prečítajte si našu reportáž: Langoš za 2,90 a pivo od 2 eur: Navštívili sme jednu z najkrajších vodných nádrží na Slovensku, cena tohto nás šokovala