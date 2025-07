Mimoriadna situácia: Zatvárajú dôležitý most, je v havarijnom stave. Nebude prístupný pre autá, cyklistov ani chodcov

Od stredy 16. júla od 20.00 h bude zatvorený most cez rieku Nitra na obslužnej ceste pri bývalom Zelokvete. Opatrenie platí pre všetky formy dopravy vrátane chodcov a cyklistov. Dôvodom uzávery je havarijný stav mosta, informoval hovorca mesta Tomáš Holúbek.

Most počas minulého týždňa skontroloval statik. Zistil poruchy a nedostatky, ktoré znižujú bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky. Podľa statického posudku je most v siedmom, najvyššom stupni rozsahu porúch, čo znamená havarijný stav. Jeho uzatvorenie je nevyhnutné.

Zatvorený do odvolania

Objekt sa nachádza na účelovej komunikácii v mestskej časti Mlynárce. Využívajú ho najmä podnikatelia sídliaci v areáli bývalého Zelokvetu, ide o približne 15 firiem. Ako obchádzku môžu využiť rýchlostnú cestu R1A, zjazd 4, Nitra-Sever. Most bude zatvorený až do odvolania, teda do jeho uvedenia do prevádzkyschopného stavu, skonštatoval Holúbek.

Mesto Nitra vo februári 2025 vysúťažilo dodávateľa projektovej dokumentácie na opravu mosta. Víťazný projektant predložil cenovú ponuku vo výške 41.574 eur. Mestské zastupiteľstvo v októbri 2024 vyčlenilo na tento účel 15 000 eur. V prípade vyššej ceny projektu plánovali poslanci zvyšné financie schváliť dodatočne. To sa zatiaľ nestalo. Zmluvu s projektantom bude môcť úrad podpísať až po zabezpečení financií. Predpokladaná hodnota samotnej opravy mosta bude známa po vypracovaní projektu.