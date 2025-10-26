Blíži sa dátum, ktorý by si znamenia mali poznačiť do kalendára. Tieto 4 budú ovplyvnené najviac, odhalia skrytú pravdu

Už čoskoro započnú tri týždne, kedy sa vesmír rozhodne pohrať s trpezlivosťou niekoľkých znamení. Od 9. do 29. novembra 2025 bude Merkúr, planéta komunikácie, myslenia a cestovania, cúvať z otvoreného Strelca do tajomného Škorpióna. Tento retrográdny pohyb prinesie zmes filozofických otázok, odhalených tajomstiev a prehodnocovania pravdy.
Počas tohto obdobia sa môžeš cítiť, akoby veci nešli podľa plánu – e-maily sa stratia, rozhovory sa zmenia na nedorozumenia a plány sa pokazia skôr, než sa stihnú uskutočniť. Ale práve tu sa skrýva čaro retrográdneho Merkúra: ponúka šancu zastaviť sa, doriešiť nedoriešené a poučiť sa z vlastných chýb.
Strelec: Nejasné sa vyjasní
Merkúr sa začína pohybovať retrográdne práve vo vašom znamení, takže sa pripravte na vnútorný chaos aj prekvapivé prebudenie. Vaše myšlienky budú bežať rýchlejšie než vaše slová, čo môže priniesť menšie komunikačné nehody. Neberte si však veci osobne – vesmír vás len skúša, ako dokážete reagovať, keď sa všetko okolo zdá nejasné. Toto je čas, kedy by ste sa mali zastaviť a úprimne sa opýtať, či skutočne hovoríte to, čo cítite.
V minulosti ste možno niečo prehliadli, no teraz dostávate druhú šancu to napraviť. Ak budete počúvať svoju intuíciu namiesto impulzívnosti, vyjdete z tohto obdobia múdrejší, pokojnejší a pripravení na nový začiatok.
