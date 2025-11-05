Bláznivé hodiny na letiskách, ľudia boli zúfalí: Dve z nich museli uzavrieť, pilot hlásil možný dron

Ilustračná foto: Unspĺash/SITA/AP

Roland Brožkovič
TASR
Za uplynulý deň prerušili prevádzku viacerých veľkých letísk.

Letisko v Mníchove v utorok večer opäť nakrátko uzavreli pre predpokladaný dron v jeho blízkosti. K podobným incidentom došlo opakovane aj v októbri. TASR o tom informuje podľa správy agentúry DPA.

Pilot hlásil spozorovanie možného dronu v utorok približne o 19.45 h, uviedol policajný hovorca. Bezpečnostní predstavitelia podľa jeho slov nedokázali potvrdiť prítomnosť dronu. Dráhu mníchovského letiska znovu otvorili približne o 20.30 h. Podľa polície nehrozilo pre leteckú dopravu žiadne nebezpečenstvo.

Drony, drony a opäť drony

Prevádzku tohto letiska prerušili predpokladané drony aj v októbri, pričom nemecká letecká kontrola prerušila začiatkom októbra leteckú prevádzku dva dni po sebe. Obmedzenia v tom čase zasiahli približne 10 000 cestujúcich. Dráhu následne nakrátko uzavreli pre možné drony aj o dva týždne neskôr. Európske letectvo opakovane paralyzovali spozorovania dronov v blízkosti letísk. Niektorí predstavitelia za tieto incidenty obviňujú Rusko, ktoré to však popiera.

Ilustračná foto: Needpix

Podobne na tom bolo aj bruselské letisko Zaventem, ktoré v utorok večer krátko pred taktiež 20.00 h uzavreli po spozorovaní dronu. Lety odklonili okolité letiská. „Momentálne nepristávajú ani neodlietajú žiadne lety,“ uviedla včera hovorkyňa letiska s tým, že nie je jasné, ako dlho letisko ostane uzavreté. Podľa webovej stránky Flightradar24 odklonili na letisko v Oostende aj let lietadla Brussels Airline z Prahy.

Veľké medzinárodné letisko museli zavrieť aj v USA, hoci z iného dôvodu. Americký Federálny úrad pre letectvo (FAA) v utorok pre bombovú hrozbu nakrátko obmedzil prevádzku na washingtonskom letisku Ronalda Reagana.

Minister dopravy Sean Duffy prostredníctvom príspevku na sociálnej sieti X uviedol, že bombu nahlásili na lete United Airlines z Houstonu. „Lietadlo bezpečne pristálo na letisku DCA (označenie letiska Ronalda Reagana, pozn. TASR), cestujúci boli evakuovaní a úrady vykonali kompletnú prehliadku lietadla,“ napísal minister. Letisko krátko na to obnovilo prevádzku v bežnom režime.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Vyhrala v lotérii, no o peniaze prišla kvôli osudovej chybe. Takto sa jej vypomstila pochvala…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Najnebezpečnejšia žena: Bola posadnutá sexom a vraždila mužov pre zábavu. Dostala tvrdý trest, stále je hrozbouNajnebezpečnejšia žena: Bola posadnutá sexom a vraždila mužov pre zábavu. Dostala tvrdý trest, stále je hrozbou
Budú vianočné trhy v Bratislave drahšie? Stánkarov zaťaží vyššia 23 % DPH, na ľudí tento rok čakajú aj výhodné ponukyBudú vianočné trhy v Bratislave drahšie? Stánkarov zaťaží vyššia 23 % DPH, na ľudí tento rok čakajú aj výhodné ponuky
Mamička varí lacné jedlá, aby šetrila peniaze: Podľa ľudí je to ako krmivo pre psa, jej manžel sa správa zvláštneMamička varí lacné jedlá, aby šetrila peniaze: Podľa ľudí je to ako krmivo pre psa, jej manžel sa správa zvláštne
Navštívili sme nádhernú dolinu a strašidelný hrad úplne zadarmo: Nájdete tu aj jaskyňu a priam dokonalú jesennú príroduNavštívili sme nádhernú dolinu a strašidelný hrad úplne zadarmo: Nájdete tu aj jaskyňu a priam dokonalú jesennú prírodu
Boli sme v novom podniku, ktorý otvorili majitelia reštaurácie z Na nože. O tomto európskom klenote ste možno nikdy nepočuliBoli sme v novom podniku, ktorý otvorili majitelia reštaurácie z Na nože. O tomto európskom klenote ste možno nikdy nepočuli
Jedol psie žrádlo, celý čas bol nahý: Táto reality šou prekonala rekordy, milióny ľudí sledovali mučenieJedol psie žrádlo, celý čas bol nahý: Táto reality šou prekonala rekordy, milióny ľudí sledovali mučenie
Herci, ktorí boli počas natáčania Harryho Pottera vymenení: Niekedy to bolo fiasko, inokedy tvorcovia nemali na výberHerci, ktorí boli počas natáčania Harryho Pottera vymenení: Niekedy to bolo fiasko, inokedy tvorcovia nemali na výber
Terapia červeným svetlom nie je zázračná, tvrdí odborníčka: Vedeckých dôkazov je málo a chýbajú, nie je to všeliekTerapia červeným svetlom nie je zázračná, tvrdí odborníčka: Vedeckých dôkazov je málo a chýbajú, nie je to všeliek
ANKETA: Nepáči sa mi to, malo by sa to odstrániť. Slovákov sme sa opýtali, čo si myslia o Separovom sprejovaní v HimalájachANKETA: Nepáči sa mi to, malo by sa to odstrániť. Slovákov sme sa opýtali, čo si myslia o Separovom sprejovaní v Himalájach
Komikov sme sa spýtali, čo hovoria na novú maximálnu rýchlosť chodcov 6 km/h: Budeme ju merať dvoma pohlaviamiKomikov sme sa spýtali, čo hovoria na novú maximálnu rýchlosť chodcov 6 km/h: Budeme ju merať dvoma pohlaviami
Káva za 3,60 eura nám udrela do nosa a nevoňala: Boli sme v novom podniku, ktorý otvorili majitelia reštaurácie z Na nožeKáva za 3,60 eura nám udrela do nosa a nevoňala: Boli sme v novom podniku, ktorý otvorili majitelia reštaurácie z Na nože
Prirovnávajú ju ku Kate Middleton, takto ju mal Putin žiadať o ruku: Kto je Alina Kabajevová, údajná nová cárovná v Kremli?Prirovnávajú ju ku Kate Middleton, takto ju mal Putin žiadať o ruku: Kto je Alina Kabajevová, údajná nová cárovná v Kremli?

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vedecké okienko
100 odpovedí, ktoré vám pomôžu lepšie pochopiť svet okolo nás
17,90 €
Podľa skutočnej udalosti
Neuveriteľné príbehy o prežití, ktoré ukazujú ľudskú nezlomnosť
16,90 €
Cestovateľ
Život cestovateľa bez filtrov, ktorý by si niekedy zaslúžil cenzúru
17,90 €
Testované na ľuďoch
(Ne)etické experimenty, v ktorých vedci neváhali prekročiť všetky hranice
14,90 €
Nedocenení
Príbehy vedcov, ktorých ignoroval svet
16,90 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Zobraziť viac