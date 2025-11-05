Bláznivé hodiny na letiskách, ľudia boli zúfalí: Dve z nich museli uzavrieť, pilot hlásil možný dron

Letisko v Mníchove v utorok večer opäť nakrátko uzavreli pre predpokladaný dron v jeho blízkosti. K podobným incidentom došlo opakovane aj v októbri. TASR o tom informuje podľa správy agentúry DPA.
Pilot hlásil spozorovanie možného dronu v utorok približne o 19.45 h, uviedol policajný hovorca. Bezpečnostní predstavitelia podľa jeho slov nedokázali potvrdiť prítomnosť dronu. Dráhu mníchovského letiska znovu otvorili približne o 20.30 h. Podľa polície nehrozilo pre leteckú dopravu žiadne nebezpečenstvo.
Drony, drony a opäť drony
Prevádzku tohto letiska prerušili predpokladané drony aj v októbri, pričom nemecká letecká kontrola prerušila začiatkom októbra leteckú prevádzku dva dni po sebe. Obmedzenia v tom čase zasiahli približne 10 000 cestujúcich. Dráhu následne nakrátko uzavreli pre možné drony aj o dva týždne neskôr. Európske letectvo opakovane paralyzovali spozorovania dronov v blízkosti letísk. Niektorí predstavitelia za tieto incidenty obviňujú Rusko, ktoré to však popiera.
Podobne na tom bolo aj bruselské letisko Zaventem, ktoré v utorok večer krátko pred taktiež 20.00 h uzavreli po spozorovaní dronu. Lety odklonili okolité letiská. „Momentálne nepristávajú ani neodlietajú žiadne lety,“ uviedla včera hovorkyňa letiska s tým, že nie je jasné, ako dlho letisko ostane uzavreté. Podľa webovej stránky Flightradar24 odklonili na letisko v Oostende aj let lietadla Brussels Airline z Prahy.
Veľké medzinárodné letisko museli zavrieť aj v USA, hoci z iného dôvodu. Americký Federálny úrad pre letectvo (FAA) v utorok pre bombovú hrozbu nakrátko obmedzil prevádzku na washingtonskom letisku Ronalda Reagana.
Minister dopravy Sean Duffy prostredníctvom príspevku na sociálnej sieti X uviedol, že bombu nahlásili na lete United Airlines z Houstonu. „Lietadlo bezpečne pristálo na letisku DCA (označenie letiska Ronalda Reagana, pozn. TASR), cestujúci boli evakuovaní a úrady vykonali kompletnú prehliadku lietadla,“ napísal minister. Letisko krátko na to obnovilo prevádzku v bežnom režime.
