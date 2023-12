Vyhrala v lotérii, no o peniaze prišla kvôli osudovej chybe. Takto sa jej vypomstila pochvala na sociálnych sieťach

Vyhrať v lotérii, hoc aj malú sumu peňazí, je snom každého z nás. O to viac preto zamrzí, keď naozaj niečo vyhráme, no vzápätí o to kvôli svojej hlúposti aj prídeme. Príkladom je táto žena z americkej Indiany.

Drena Harris patrila medzi tých šťastlivcov, na ktorých sa v lotérii usmialo šťastie, aj keď vyhrala „len“ 500 dolárov. Samozrejme, v ponímaní lotérie o veľkú sumu nejde, Drena ale peniaze vyhrala na stieracom žrebe, čo sa na Slovensku asi veľa skúšačom šťastia tak často nedarí. Radosť z výhry ale netrvala dlho, Drena o ňu kvôli svojej vlastnej hlúposti prišla, píše web Unilad.

Výherný žreb zdieľala na sociálnej sieti

O tom, že na stieracom žrebe trhla nemalú sumu peňazí, sa totiž rozhodla podeliť na sociálnej sieti Facebook. Nezabudla pritom zdieľať aj fotografiu výherného žrebu, čo niekto z jej „priateľov“ nechutne zneužil a výhru si bol v obchode vybrať za ňu. Drena tak po vlastnom cieli získať peniaze zostala nemilo prekvapená, keď jej predavač za pultom povedal, že výhra už bola vybratá. Ako je to ale možné, že podvodník nemusel mať pri sebe fyzický žreb?

Ako píše web Unilad, Drena by o peniaze neprišla, keby vyhrala o 101 dolárov viac a keby podvodník nepoznal číslo výherného stieracieho žrebu. Pravidlá prevádzkovateľa lotérie, ktorým je spoločnosť Hoosier Lottery, to totiž do sumy 600 dolárov umožňujú.

Mala konať hneď, obchod medzičasom skrachoval

Samozrejme, Drena to nechcela nechať len tak a spísala sťažnosť, ktorú ale mala odovzdať na mieste, kde žreb kúpila. Na jej ďalšiu smolu obchod, v ktorom žreb pôvodne zakúpila, medzičasom zatvorili.

Web Unilad tiež vysvetlil slová Chucka Taylora zo spoločnosti Hoosier Lottery, ktorý povedal, že Drena by sa ku svojej výhre dostala aj po podvode. Problémom ale bolo, že to začala riešiť až príliš neskoro.