Bizarný prípad okolo talianskej premiérky: Vraj sa na ňu podobá anjel v známej bazilike

Foto: TASR/ANSA, Profimedia

Martin Cucík
TASR
V Taliansku riešia zaujímavý prípad týkajúci sa premiérky Meloniovej.

Nedávno zreštaurovaná freska v jednom z kostolov v centre Ríma vzbudzuje nezvyčajnú pozornosť verejnosti: pozorní návštevníci si totiž všimli, že jeden z anjelov na freske sa nápadne podobá na taliansku premiérku Giorgiu Meloniovú. Informovala o tom agentúra DPA, píše TASR.

Bazilika svätého Vavrinca v Lucine patrí k najstarším kresťanským chrámom v Ríme. Je známa aj mramorovou bustou posledného talianskeho kráľa Umberta II., ktorý po referende v roku 1946 odišiel do exilu.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Giorgia Meloni (@giorgiameloni)

Nad bustou sa nachádza freska zobrazujúca dvoch anjelov, ktorá pred nedávnou rekonštrukciou nebola veľmi známa. Po obnove však jeden z anjelov podľa mnohých pozorovateľov nadobudol výraznú podobu s premiérkou Meloniovou, líderkou krajne pravicovej strany Bratia Talianska (FdI).

Reštaurátor s väzbami na pravicu

Určitá podobnosť tam skutočne je,“ pripustil pre agentúru ANSA kňaz baziliky Daniele Micheletti. „Na otázku, prečo to tak je, by ste sa však museli obrátiť na reštaurátora. Ja to neviem,“ dodal duchovný.

Reštaurátorom fresky bol Bruno Valentinetti, ktorý má podľa denníka La Repubblica dlhodobé väzby na taliansku pravicu. Samotný Valentinetti akúkoľvek podobnosť anjela s premiérkou poprel. Zdôraznil, že iba „obnovil to, čo tam bolo už pred 25 rokmi“.

Podľa denníka La Repubblica sa Valentinetti v minulosti podieľal aj na ďalších úpravách interiéru Baziliky San Lorenzo in Lucina. Pracoval aj pre zosnulého pravicového populistu a expremiéra Silvia Berlusconiho, pre ktorého realizoval rekonštrukčné práce na jednej z jeho víl.

Meloniová sa k celej záležitosti vyjadrila s nadhľadom. Na sociálnej sieti Instagram zverejnila fotografiu anjela s popisom: „Nie, rozhodne nevyzerám ako anjel,“ ku ktorému pridala smejúci sa emotikon.

