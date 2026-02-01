Boj o život trval niekoľko minút: Známy podnikateľ zo Zemplína zomrel, resuscitácia Mikuláša Varehu bola neúspešná

Záchranári zasahovali v obci Malý Kamenec pri osobe, ktorou mal byť kontroverzný podnikateľ Mikuláš Vareha. Napriek okamžitej resuscitácii sa jeho život nepodarilo zachrániť a úmrtie potvrdili počas prevozu do nemocnice.
Informáciu ako prvá priniesla TV JOJ, podľa ktorej záchranári podnikateľa oživovali niekoľko minút. Zástupkyňa hovorkyne operačného strediska záchrannej zdravotnej služby Martina Fröhlich Činovská uviedla, že k úmrtiu osoby došlo počas prevozu na oddelenie ARO v nemocnici v Kráľovskom Chlmci.
Zásah záchranárov skončil tragicky
Záchranné zložky mali zasahovať priamo v obci Malý Kamenec. Podľa doterajších informácií bol pacient v kritickom stave a vyžadoval okamžitú resuscitáciu. Napriek snahe zdravotníkov však počas prevozu do nemocnice zomrel.
Mikuláš Vareha sa v minulosti zaradil medzi najvýraznejších podnikateľov na Zemplíne. V čase najväčšieho rozmachu jeho firiem pracovali v jeho podnikoch stovky ľudí a pre mnohých obyvateľov regiónu bol dôležitým zamestnávateľom.
