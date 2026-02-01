Boj o život trval niekoľko minút: Známy podnikateľ zo Zemplína zomrel, resuscitácia Mikuláša Varehu bola neúspešná

Aktuálna správa
Nina Malovcová
Kontroverzného podnikateľa Mikuláša Varehu resuscitovali záchranári, úmrtie potvrdili počas prevozu do nemocnice.

Záchranári zasahovali v obci Malý Kamenec pri osobe, ktorou mal byť kontroverzný podnikateľ Mikuláš Vareha. Napriek okamžitej resuscitácii sa jeho život nepodarilo zachrániť a úmrtie potvrdili počas prevozu do nemocnice.

Informáciu ako prvá priniesla TV JOJ, podľa ktorej záchranári podnikateľa oživovali niekoľko minút. Zástupkyňa hovorkyne operačného strediska záchrannej zdravotnej služby Martina Fröhlich Činovská uviedla, že k úmrtiu osoby došlo počas prevozu na oddelenie ARO v nemocnici v Kráľovskom Chlmci.

Zásah záchranárov skončil tragicky

Záchranné zložky mali zasahovať priamo v obci Malý Kamenec. Podľa doterajších informácií bol pacient v kritickom stave a vyžadoval okamžitú resuscitáciu. Napriek snahe zdravotníkov však počas prevozu do nemocnice zomrel.

Foto: TASR/Dušan Hein

Mikuláš Vareha sa v minulosti zaradil medzi najvýraznejších podnikateľov na Zemplíne. V čase najväčšieho rozmachu jeho firiem pracovali v jeho podnikoch stovky ľudí a pre mnohých obyvateľov regiónu bol dôležitým zamestnávateľom.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Hasiči ratovali daniela: Zviera malo parožie zachytené v sieti za futbalovou bránou

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Matka 10 detí 25 rokov držala v zajatí dievča. Boli sme v reštaurácii z novej epizódy Na nože, zostali sme nespokojní
Matka 10 detí 25 rokov držala v zajatí dievča. Boli sme v reštaurácii z novej epizódy Na nože, zostali sme nespokojní
O obľúbenom animáku Tom & Jerry sa šíri konšpirácia, ktorú ste možno počuli aj vy. Pravda je však inde
O obľúbenom animáku Tom & Jerry sa šíri konšpirácia, ktorú ste možno počuli aj vy. Pravda je však inde
Navštívili sme nádherné miesto na Slovensku, zamilovali sme si ho. Je zaradené medzi „Sedem divov Turca“
Tip na výlet
Navštívili sme nádherné miesto na Slovensku, zamilovali sme si ho. Je zaradené medzi „Sedem divov Turca“
Strčil prsty do vagíny a pozrel sa dnu, keď sa to považovalo za nechutné: Otec gynekológie experimentmi mučil otrokyne
Extrémni vedci
Strčil prsty do vagíny a pozrel sa dnu, keď sa to považovalo za nechutné: Otec gynekológie experimentmi mučil otrokyne
Tomáš o práci na luxusnej jachte: Plat juniorov začína na 3 000 €, riešil som aj mŕtvolu na palube
Slováci a Česi v zahraničí
Tomáš o práci na luxusnej jachte: Plat juniorov začína na 3 000 €, riešil som aj mŕtvolu na palube
Našli sme jedno z najlacnejších lyžiarskych stredísk u susedov: Ubytovanie nájdete od 35 eur
Našli sme jedno z najlacnejších lyžiarskych stredísk u susedov: Ubytovanie nájdete od 35 eur
Takmer 60 eur za obed, odchádzali sme nespokojní: Boli sme v reštaurácii z novej epizódy Na nože
Na nože
Takmer 60 eur za obed, odchádzali sme nespokojní: Boli sme v reštaurácii z novej epizódy Na nože
Veterinárka Mária Poláčková: Eutanázia je posledný akt lásky, nie zlyhanie. Ľudia zvieratá poľudšťujú
Domáci miláčikovia
Veterinárka Mária Poláčková: Eutanázia je posledný akt lásky, nie zlyhanie. Ľudia zvieratá poľudšťujú
Už keď nastupovali, boli v podstate mŕtvi. Osudný let raketoplánu Challenger trval iba 73 sekúnd
Už keď nastupovali, boli v podstate mŕtvi. Osudný let raketoplánu Challenger trval iba 73 sekúnd
Luana je najmladšou self-made miliardárkou. Baletka zbohatla na biznise, ktorému málokto veril, na krku má aj žaloby
Luana je najmladšou self-made miliardárkou. Baletka zbohatla na biznise, ktorému málokto veril, na krku má aj žaloby
Strčila jej hlavu do záchoda, do hrdla liala čistiace prostriedky: Matka 10 detí dlhých 25 rokov držala v zajatí dievča
Strčila jej hlavu do záchoda, do hrdla liala čistiace prostriedky: Matka 10 detí dlhých 25 rokov držala v zajatí dievča
Len za 90 minút sme si užili nádherný západ slnka na najvyššom vrchu Nízkych Tatier. Obľúbená trasa vyráža v zime dych
Tip na výlet
Len za 90 minút sme si užili nádherný západ slnka na najvyššom vrchu Nízkych Tatier. Obľúbená trasa vyráža v zime dych

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac